ABD’nin İllinois Eyaleti'ne bağlı Springfield şehrinde yaşayan 6 yaşındaki Xander Mellor isimli çocuk, ailesinin kendisine yavru bir köpek alması için bir buçuk yıl para biriktirdi. Yavru köpeği almak için yeterli parayı birikince, ailesi köpeği aldı ve oğullarına sürpriz yaptı.

GÖZLERİNİ KAPATIP BEKLEDİ

DHA'daki habere göre sürprizi cep telefonu ile kayda alan anne, oğlu Xander Mellor’dan bahçeye giderek otomobilin yanında durmasını istedi. Xander, büyük bir heyecanla aracın yanına giderek gözlerini kapattı ve beklemeye başladı.

KUCAĞINA ALDI AĞLAMAYA BAŞLADI

Anne kapıyı açtı ve yavru köpeği oğlunun kucağına bıraktı. Çocuk, gözlerini açtığında köpeği görünce bir anda ağlamaya başladı. Çocuğun o anlarını annesi, sosyal medya hesabından paylaştı. Küçük çocuğun köpeğine kavuşma anı sosyal medyada viral oldu.