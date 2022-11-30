SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLER KADROYA GEÇECEK Mİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlilerinin, süre aranmaksızın hemen kadroya geçirileceğini açıkladı. Sözleşmeli personele kadro alımında kapsam genişletiliyor. Bakan Vedat Bilgin, “Sözleşmeli öğretmenleri, uzun süredir güvence sorunu yaşayan 50-D’li araştırma görevlilerini ve sözleşmeli Kültür Bakanlığı sanatçılarını da kapsama dahil ediyoruz." dedi.