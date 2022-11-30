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Son dakika: Bakan Bilgin'den sözleşmeli öğretmenlere kadro müjdesi!

Sözleşmeli personele kadro haberleri yakından takip ediliyor. Milyonlarca sözleşmeliyi ilgilendiren bir kurum da öğretmenler oldu. Kadro bekleyen sözleşmeli öğretmenlere beklenen müjde Bakan Bilgin tarafından geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmeli öğretmenlerin ve Kültür Bakanlığı sanatçılarına kadro çalışmalarına dahil edileceğini açıkladı.

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  • Son dakika: Sözleşmeli öğretmenler kadroya geçecek mi, ne zaman? Bakan Bilgin'den sözleşmeli öğretmenlere kadro müjdesi!

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmeli personellerin kadroya dahil edilmesine ilişkin açıklama yapmasının ardından sözleşmeli öğretmenlere müjdeli haber geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi verdiği kadro düzenlemesine ilişkin heyecanla beklenen haberi Bakan Bilgin verdi. Bilgin; sözleşmeli öğretmenler ve bakanlığa bağlı sanatçıların da dahil edildiğini söyledi.
  • Son dakika: Sözleşmeli öğretmenler kadroya geçecek mi, ne zaman? Bakan Bilgin'den sözleşmeli öğretmenlere kadro müjdesi!

    SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLER KADROYA GEÇECEK Mİ?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlilerinin, süre aranmaksızın hemen kadroya geçirileceğini açıkladı. Sözleşmeli personele kadro alımında kapsam genişletiliyor. Bakan Vedat Bilgin, “Sözleşmeli öğretmenleri, uzun süredir güvence sorunu yaşayan 50-D’li araştırma görevlilerini ve sözleşmeli Kültür Bakanlığı sanatçılarını da kapsama dahil ediyoruz." dedi.
  • Son dakika: Sözleşmeli öğretmenler kadroya geçecek mi, ne zaman? Bakan Bilgin'den sözleşmeli öğretmenlere kadro müjdesi!

    Buna göre, sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlileri de süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilecek. İşte sözleşmeli personele kadro düzenlemesinin detayları.
  • Son dakika: Sözleşmeli öğretmenler kadroya geçecek mi, ne zaman? Bakan Bilgin'den sözleşmeli öğretmenlere kadro müjdesi!

    Bakan Bilgin "Uzun yılların sorunlarını çözüyor ve sözleşmeli çalışanları kadroya geçiriyoruz. Üstelik Sadece 4-B’li çalışanlar değil; sözleşmeli öğretmenleri, uzun süredir güvence sorunu yaşayan 50-D’li araştırma görevlilerini ve sözleşmeli Kültür Bak. sanatçılarını da kapsama dahil ediyoruz!" ifadelerini kullandı.
  • Son dakika: Sözleşmeli öğretmenler kadroya geçecek mi, ne zaman? Bakan Bilgin'den sözleşmeli öğretmenlere kadro müjdesi!

    KADROYA GEÇECEK SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLER HANGİLERİ?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanması konusunda açıklama yaptı. Bu çerçevede yapılacak düzenleme ile; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamındaki (4/C’den 4/B’ye geçenler dâhil) ve bazı kurumsal sözleşmeli personel ile mahalli idarelerde görev yapan yaklaşık 197 bin sözleşmeli personelin süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilecek.
  • Son dakika: Sözleşmeli öğretmenler kadroya geçecek mi, ne zaman? Bakan Bilgin'den sözleşmeli öğretmenlere kadro müjdesi!

    SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLER NE ZAMAN KADROYA GEÇECEK?

    Sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlileri de süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilecek.
  • Son dakika: Sözleşmeli öğretmenler kadroya geçecek mi, ne zaman? Bakan Bilgin'den sözleşmeli öğretmenlere kadro müjdesi!

    KADROYA GEÇEMEYECEK SÖZLEŞMELİLER KİMLER?

    Sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden kısmi zamanlı ve proje bazlı çalışanlar, yabancı uyruklular, askeri personel, KİT personeli, meclis danışmanları, Sağlık Bakanlığı yöneticileri ile personelinin tamamı sözleşmeli olan kurumlarda çalışanlar kadroya geçiş kapsamı dışında kalacak.

    "ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"

    Asgari ücrete ilişkin de konuşan Bilgin "Emekçileri enflasyona ezdirmeyeceğiz. Komisyon haftaya toplanacak" dedi.

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