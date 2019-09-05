Son dakika... Flaş gelişme! SU-57 ve SU-35 için istişare başladı! - Haberler

Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 27 Ağustos'ta gerçekleştirdiği görüşme birçok açıdan olduğu kadar savunma sanayii açsından da dikkat çekiciydi.

Rus savaş uçağı SU-35.

Manşete çıkan gelişme ise Türkiye'nin Rusya'dan F-35'lerin muadili olarak görülen SU-57 savaş uçaklarını satın alabileceğine ilişkin verdiği güçlü mesaj oldu.

İLK HAMLE GERÇEKLEŞTİ BİLGİSİ

Bu konuda ilk hamle geçtiğimiz pazartesi günü Ankara-Moskova arasında başladı. Rusların beşinci nesil uçakları SU-35 ve SU-57 için istişare görüşmeleri başlatıldığı öğrenildi.

Rusların beşinci nesil uçağı SU-57.

27 Ağustos’ta iki liderin Kremlin ya da Putin'in yazlık konutunun bulunduğu Soçi yerine MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın yapıldığı Moskova yakınlarındaki Jukovskiy Uluslararası Havaalanı'nda bir araya gelmeleri gündemlerinin Suriye'de son dönemde artan gerginlik ile sınırlı olmadığının mesajı verilmişti.

SAVUNMA MÜSTEŞARI RUSYA'DA KALMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fuarda Rusların beşinci nesil uçaklarını dikkatle incelemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayi alanında Rusya ile dayanışma içinde olmak istediklerini verirken, ortak projeleri görüşmesi için Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'i Moskova'da bırakmıştı.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI İDDİASI

Rus diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre, Türkiye'nin henüz Rusya'ya SU-57 satın alma isteğinde bulunmadığını ancak konuyla ilgili istişarelerin başladığını belirttiler. Kaynaklar, Su-57 konusunda şimdilik bir müracaatın olmadığını, bununla ilgili somut sözleşme müzakerelerinden bahsetmek için henüz erken olduğunu, ancak SU-35 ve bir sonraki konu SU-57 konusunda istişareler başladığını belirtiyorlar.