Şubatta cari açık yükseldi

Merkez Bankası mart ayı ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre şubat ayında cari açık bir önceki yılın aynı ayına göre 2 milyar 707 milyon dolarlık yani yüzde 110'luk artarak artarak 5 milyar 154 milyon dolara yükseldi. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 21 milyar 845 milyon dolara çıktı.
Şubat ayındaki artışta, ödemeler dış ticaret açığının 3 milyar 902 milyon doları artarak 6 milyar dolara yükselmesi etkili oldu.
Geçen yılın şubat ayında 624 milyon dolar olan altın ve enerji hariç cari işlemler fazlası, bu yılın aynı döneminde 2 milyar 167 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 874 milyon dolar artarak 1 milyar 608 milyon dolara yükseldi.
Yılın ilk 2 ayında ise toplam cari açık geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 185 artarak 12 milyar 136 milyon dolara ulaştı.
|(milyon dolar)
|2021 Ocak-Şubat
|2022 Ocak
|2022 Şubat
|2022 Ocak-Şubat
|CARİ İŞLEMLER HESABI
|-4.250
|-6.982
|-5.154
|-12.136
|İhracat
|30.713
|17.821
|20.150
|37.971
|İthalat
|34.719
|26.166
|26.153
|52.319
|Mal Dengesi
|-4.006
|-8.345
|-6.003
|-14.348
|Hizmet Gelirleri
|5.542
|4.884
|4.504
|9.388
|Hizmet Giderleri
|4.152
|3.113
|2.896
|6.009
|Mal ve Hizmet Dengesi
|-2.616
|-6.574
|-4.395
|-10.969
|Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler
|1.194
|669
|589
|1.258
|Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler
|2.982
|1.042
|1.410
|2.452
|Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi
|-4.404
|-6.947
|-5.216
|-12.163
|İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler
|154
|-35
|62
|27
|SERMAYE HESABI
|-19
|0
|-1
|-1
|FİNANS HESABI
|-5.891
|-7.545
|-3.448
|-10.993
|Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi
|557
|334
|446
|780
|Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu
|1.551
|807
|450
|1.257
|Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi
|-502
|714
|412
|1.126
|Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu
|4.787
|-52
|-353
|-405
|Hisse Senetleri
|-779
|-352
|-228
|-580
|Borç Senetleri
|5.566
|300
|-125
|175
|Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi
|2.747
|-2.305
|805
|-1.500
|Merkez Bankası
|0
|0
|0
|0
|Genel Hükümet
|3
|0
|0
|0
|Bankalar
|4.926
|-629
|1.922
|1.293
|Diğer Sektörler
|-2.182
|-1.676
|-1.117
|-2.793
|Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu
|2.355
|5.533
|5.014
|10.547
|Merkez Bankası
|1.377
|1.131
|2.726
|3.857
|Genel Hükümet
|-148
|-48
|-174
|-222
|Bankalar
|2.555
|1.147
|1.553
|2.700
|Diğer Sektörler
|-1.429
|3.303
|909
|4.212
|Cari, Sermaye ve Finans Hesapları
|1.622
|563
|-1.707
|-1.144
|NET HATA VE NOKSAN
|2.873
|-1.505
|-511
|-2.016
|GENEL DENGE
|-4.495
|942
|2.218
|3.160
|REZERV VARLIKLAR
|4.495
|-942
|-2.218
|-3.160
|Resmi Rezervler
|4.495
|-942
|-2.218
|-3.160
|Uluslararası Para Fonu Kredileri
|0
|0
|0
|0
YORUMLAR