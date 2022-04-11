Şubatta cari açık yükseldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Para Son dakika: Şubatta cari açık yükseldi
ABONE OL

Şubatta cari açık yükseldi

Şubat ayında cari açık geçen yılın aynı ayına göre yüzde 110 artarak 5.1 milyar dolara yükseldi

Son dakika: Şubatta cari açık yükseldi
HABERTURK.COM

Merkez Bankası mart ayı ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre şubat ayında cari açık bir önceki yılın aynı ayına göre 2 milyar 707 milyon dolarlık yani yüzde 110'luk artarak artarak 5 milyar 154 milyon dolara yükseldi. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 21 milyar 845 milyon dolara çıktı.

Şubat ayındaki artışta, ödemeler dış ticaret açığının 3 milyar 902 milyon doları artarak 6 milyar dolara yükselmesi etkili oldu.

Geçen yılın şubat ayında 624 milyon dolar olan altın ve enerji hariç cari işlemler fazlası, bu yılın aynı döneminde 2 milyar 167 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 874 milyon dolar artarak 1 milyar 608 milyon dolara yükseldi.

Yılın ilk 2 ayında ise toplam cari açık geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 185 artarak 12 milyar 136 milyon dolara ulaştı.

(milyon dolar) 2021 Ocak-Şubat 2022 Ocak 2022 Şubat 2022 Ocak-Şubat
CARİ İŞLEMLER HESABI -4.250 -6.982 -5.154 -12.136
İhracat 30.713 17.821 20.150 37.971
İthalat 34.719 26.166 26.153 52.319
Mal Dengesi -4.006 -8.345 -6.003 -14.348
Hizmet Gelirleri 5.542 4.884 4.504 9.388
Hizmet Giderleri 4.152 3.113 2.896 6.009
Mal ve Hizmet Dengesi -2.616 -6.574 -4.395 -10.969
Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 1.194 669 589 1.258
Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 2.982 1.042 1.410 2.452
Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi -4.404 -6.947 -5.216 -12.163
İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 154 -35 62 27
SERMAYE HESABI -19 0 -1 -1
FİNANS HESABI -5.891 -7.545 -3.448 -10.993
Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 557 334 446 780
Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 1.551 807 450 1.257
Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi -502 714 412 1.126
Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu 4.787 -52 -353 -405
Hisse Senetleri -779 -352 -228 -580
Borç Senetleri 5.566 300 -125 175
Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 2.747 -2.305 805 -1.500
Merkez Bankası 0 0 0 0
Genel Hükümet 3 0 0 0
Bankalar 4.926 -629 1.922 1.293
Diğer Sektörler -2.182 -1.676 -1.117 -2.793
Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 2.355 5.533 5.014 10.547
Merkez Bankası 1.377 1.131 2.726 3.857
Genel Hükümet -148 -48 -174 -222
Bankalar 2.555 1.147 1.553 2.700
Diğer Sektörler -1.429 3.303 909 4.212
Cari, Sermaye ve Finans Hesapları 1.622 563 -1.707 -1.144
NET HATA VE NOKSAN 2.873 -1.505 -511 -2.016
GENEL DENGE -4.495 942 2.218 3.160
REZERV VARLIKLAR 4.495 -942 -2.218 -3.160
Resmi Rezervler 4.495 -942 -2.218 -3.160
Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0 0 0

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ziraat Bankası'na 1,24 milyar dolarlık sendikasyon
PARA Ziraat Bankası'na 1,24 milyar dolarlık sendikasyon
Küresel piyasalar yeni haftaya negatif başladı
PARA Küresel piyasalar yeni haftaya negatif başladı
ABD ve müttefikleri finansı silahlaştırdı
PARA ABD ve müttefikleri finansı silah haline getirdi
Kurumlar vergisi mükelleflerinin sayısı 1 milyonu geçti
PARA Vergi mükellefi sayısı 13 milyonu aştı
Fed'in faiz artırımları gelişen ülkeleri nasıl etkileyecek?
PARA Fed'in faiz artırımları gelişen ülkeleri nasıl ...
64 il ihracatını artırdı
PARA 64 il ihracatını artırdı
Piyasalarda kritik hafta! Merkez bankalarının faiz kararı ve enflasyon rakamları açıklanacak - Yeni Haberler
PARA Piyasalarda kritik hafta
Hazine haftaya 2 ihale düzenleyecek
PARA Hazine haftaya 2 ihale düzenleyecek
Rusya Merkez Bankası faiz indirdi
PARA Rusya Merkez Bankası faiz indirdi
Asya borsaları yükseldi
PARA Asya borsaları yükseldi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.