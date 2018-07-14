Üniversite öğrencisi Şule Çet'in Ankara'da bir plazanın 20. katından düşerek ölmesine ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan şüpheliler Çağatay A. ve Berk A., çıkarıldıkları mahkemece "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "cinsel saldırı" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazi Üniversitesi Sanat Tasarımı Fakültesi Tekstil Tasarımı 2. sınıf öğrencisi Şule Çet'in (22) 29 Mayıs'ta Ankara'daki bir plazanın 20. katından düşerek ölmesine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Çet'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürülürken, olay günü Çet ile birlikte bulunan Çağatay A. ile Berk A.'nın şüpheli olarak ifadeleri alındı. 2 şüpheli, 5 Haziran'da "taksirle ölüme neden olma" suçundan adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, her 2 şüphelinin de yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma yükümlülüğü ile adli kontrol altına alınmasına karar verdi. Soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller ile tekrardan gözaltına alınan 2 şahıs, "cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Savcılığın talebini yerinde görmeyen Hakimlik, şüphelilerin serbest bırakılmasına karar verdi.

ADLİ TIP KURUMU RAPORU

Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı, Çet üzerinde yapılan otopsinin raporunu savcılığa gönderdi. Raporda, "Şule Çet'e ait olduğu bildirilen kan numunesinden DNA profili tespit edildiği, sağ ve sol ele ait toplam 9 adet tırnak parçası ile anal ve vajinal sürüntü numunelerinden birbirleri ile uyumlu kadın genotipte DNA profilleri tespit edildiği, tespit edilen DNA profillerinin Şule Çet'e ait DNA profili ile uyumlu olduğunun belirlendiği, düşük düzeyde erkek cinsiyet geni içerdiği belirlenen sağ ve sol ele ait 9 adet tırnak parçası ile anal ve vajinal sürüntü numunelerinden Y-STR DNA analiz çalışmalarının yapıldığı, Y-STR DNA analiz çalışmaları sonucunda karşılaştırmaya müsait Y-STR DNA profili tespit edilemediğinin belirtildiği" ifadelerine yer verildi.



3. KEZ GÖZALTINA ALINAN ZANLILAR TUTUKLANDI

Ankara Grup Başkanlığı'nın düzenlemiş olduğu rapor içeriğinden Çet'in tecavüze uğrayıp uğramadığının ve kesin ölüm sebebinin tespiti için tüm elde edilen veriler ve dosya, İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderilerek ilgili ihtisas dairesinden bu konuda rapor istenmesine karar verildi.

Yeni delilleri değerlendiren soruşturmayı yürüten savcı, söz konusu zanlıların tekrardan gözaltına alınmasına karar verdi. Bu kapsamda gözaltına alınan şüpheliler, "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "cinsel saldırı" suçlarından tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.