        Haberler Gündem Yargı Son dakika: Süleyman Soylu, Özgür Özel'e açtığı davayı kazandı | Son dakika haberleri

        Süleyman Soylu, Özgür Özel'e açtığı davayı kazandı

        TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu'nun, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında açtığı manevi tazminat davasında karar çıktı. Mahkeme, Özel'in Soylu'ya 10 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Mayıs 2026 - 16:38 Güncelleme:
        TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, kendisine iftira ve hakaret ettiği gerekçesiyle, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e açtığı davada 10 bin lira manevi tazminat kazandı.

        Ankara 47. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, taraf avukatları katıldı.

        Soylu'nun avukatı beyanında, Özel'in, müvekkilinin kişilik haklarına saldırıda bulunduğunu belirterek, davanın kabulünü istedi.

        Özel'in avukatı da müvekkilinin beyanlarının siyasi eleştiri ve ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu savunarak davanın reddini talep etti.

        Beyanların ardından kararı açıklayan mahkeme, davanın kısmen kabulüne karar vererek, Özgür Özel'in Soylu'ya 10 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.

        Soylu, yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özel'in şahsına yönelik iftira ve hakaretten bir kez daha tazminata mahkum olduğunu belirtti.

        "Hiçbir yerde kullanmadığım, söylemediğim ve ifade etmediğim '550 terörist var, bu sözü siyaseten söyledim' şeklindeki sözlerin koskoca bir yalan olduğu, mahkeme kararıyla da tescillenmiştir." ifadesini kullanan Soylu, siyasette yalanla bir arpa boyu yol gidilemeyeceğini vurguladı.

        Soylu, şunları kaydetti:

        "Şişli'de bir topluluğun karşısına çıkıp örgütlü yalanlarla hem iftira atmak, hem yuhalatmak, hem de hakaret etmek siyaset değildir. Siyasette, hoşumuza gitmese de ağır eleştiriler olabilir. Ancak bile isteye, kasten yalan üzerinden 'iftira ve hakaret üretmek' insanlık dışıdır. Bu yıl ikinci kez iftira duvarına çarpıyorsunuz. İftiralarınızla siyaseti de insanlığı da kirletmeyin..."

        Ana Haber Bülteni - 9 Mayıs 2026 (İran ABD'ye Ne Zaman Yanıt Verecek)

        İBB'ye yeni yolsuzluk operasyonu. Özel'den Akın Gürlek iddiaları. Gülek'ten Özel'in iddialarına tepki. İran ABD'ye ne zaman yanıt verecek? Savaş mı, anlaşma mı, hangisi daha yakın? Müzakere masası için umut var mı? ABD-İran müzakereleri tekrar başlar mı? Ana Haber Bülteni'ni Semiha Şahin sundu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
