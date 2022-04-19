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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Sultan Çakar'ı öldüren çetenin lideri babaanne çıktı!
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Sultan'ı öldüren çetenin lideri babaanne çıktı!

Son dakika haberine göre Adana'da, Sultan Çakar´ı (21) öldürttüğü öne sürülen, 'Çakarlar' çetesi olarak adlandıran organize suç örgütünün; genç kızın operasyonda tutuklanan, `Hanımağa´ lakaplı babaannesi Sultan Çakar (73) tarafından yönetildiği ortaya çıktı. Çakar´ın talimatıyla örgüt üyelerinin, mahalleye giren yabancı gördükleri araçları kurşunladıkları, esnafı haraca bağladıkları ve ödeme yapmayanları da tehdit edip, dövdükleri öğrenildi

Son dakika: Sultan Çakar'ı öldüren çetenin lideri babaanne çıktı!
Sultan'ı öldüren çetenin lideri babaanne çıktı!
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DHA

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Organize Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesinde Narlıca ve Denizli mahallelerinde 'nitelikli yağma', 'uyuşturucu madde ticareti', 'kasten yaralama' ve 'öldürme' suçlarını işlediği belirlenen ve kendilerini 'Çakarlar' çetesi olarak adlandıran organize suç örgütünü 1 yıllık teknik ve fiziki takiple deşifre etti.

30 ŞÜPHELİDEN 27'Sİ YAKALANDI

DHA'da yer alan son dakika haberine göre örgüte yönelik 11 Nisan sabahı havadan polis helikopteri destekli karadan özel harekat polislerinin katıldığı operasyonda, haklarında gözaltı kararı olan 30 şüpheliden 27´si yakalandı. Evlerde yapılan aramalarda ruhsatsız 8 tabanca ile uzun namlulu tüfek ele geçirildi.

SULTAN'I ÇETE ÖLDÜRMÜŞ

Örgüt yöneticilerinin, 13 Haziran 2021´de uyuşturucu bağımlısı olduğu için krize girip, intihar ettiği kayıtlara geçen Sultan Çakar'ı, örgüt hakkında çevresiyle konuştuğu ve polise ihbarda bulunabileceği ihtimali üzerine bıçakla öldürdükleri belirtildi.

19 ÇETE ÜYESİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında Sultan Çakar´ın da olduğu 19 kişi tutuklandı.

Öldürülen Sultan'ın babasının da aralarında olduğu 6 kişi adli kontrol şartı, 2 kişi ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

MAHALLE ESNAFINI HARACA BAĞLAMIŞLAR

Operasyonun ardından örgütün, `Hanımağa´ lakaplı Sultan Çakar (73) tarafından yönetildiği ortaya çıktı.

Örgüt üyelerinin, Çakar´ın talimatıyla belirli bir saatten sonra mahalleye giren yabancı gördükleri araçları kurşunladıkları ve sokağa girmelerine engel oldukları öğrenildi.

ESNAFI HARACA BAĞLAMIŞLAR

Ayrıca örgütün, mahalledeki esnafı haraca bağladığı, ödeme yapmayanları da tehdit edip, dövdüğü öne sürüldü.

Şüphelilerin, irtibata geçip, yüklü miktarda mal vereceklerini söyleyerek mahalleye çağırdıkları torbacıların paralarını da gasbedip, dövdükten sonra gönderdikleri iddia edildi.

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