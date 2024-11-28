Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Son dakika: Süper Loto sonuçları açıklandı! 28 Kasım 2024! Süper Loto çekilişi sonucu sorgulama

        28 Kasım Süper Loto sonuçları açıklandı! Süper Loto çekilişi sonuçları

        Süper Loto heyecanı haftanın ikinci çekilişi ile başladı. Salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftanın üç günü noter huzurunda canlı yayında çekilişi yapılan Süper Loto'da sonuçlar 21.30'da açıklandı. İşte 28 Kasım 2024 Perşembe Süper Loto sonuç sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2024 - 23:51 Güncelleme: 28.11.2024 - 23:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Süper Loto'da kazandıran numaralar...
        ABONE OL
        ABONE OL

        Süper Loto çekilişinde geri sayım sona erdi. Noter huzurunda canlı yayında gerçekleştirilen Süper Loto'da haftanın ikinci çekilişi bugün yapıldı. Şans oyunu severlerin gözü Süper Loto çekiliş sonuçlarına çevrildi. İşte 28 Kasım 2024 Salı Süper Loto sonuçları...

        28 KASIM 2024 SÜPER LOTO SONUÇLARI:

        SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

        Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

        İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

        Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

        Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Maçta heyecan sürüyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        Beşiktaş'ta kabus sürüyor!
        Beşiktaş'ta kabus sürüyor!
        Bronckhorst'tan istifa sorusuna yanıt!
        Bronckhorst'tan istifa sorusuna yanıt!
        Beşiktaş-Maccabi maçında skandal!
        Beşiktaş-Maccabi maçında skandal!
        G.Saray Hollanda'dan puanla döndü!
        G.Saray Hollanda'dan puanla döndü!
        Narin davasında yeni gelişme! O görüntüler de dosyaya eklendi
        Narin davasında yeni gelişme! O görüntüler de dosyaya eklendi
        Sahte dolarda neler yaşandı?
        Sahte dolarda neler yaşandı?
        "Bankaların gerçek dolarları almaları gerekiyor"
        "Bankaların gerçek dolarları almaları gerekiyor"
        Lübnanlılar evlerine döndü
        Lübnanlılar evlerine döndü
        5 yaşındaki Melike'nin ölümünde babadan kan donduran ifade!
        5 yaşındaki Melike'nin ölümünde babadan kan donduran ifade!
        "24 saate evlenebilirim"
        "24 saate evlenebilirim"
        Florya arazisine dev talip
        Florya arazisine dev talip
        Dört yıl sonra savaş tekrar Halep'te
        Dört yıl sonra savaş tekrar Halep'te
        TCMB ve TBB'den 'sahte dolar' açıklaması
        TCMB ve TBB'den 'sahte dolar' açıklaması
        Sahte doların yazılım güncellemesi neden uzun sürüyor?
        Sahte doların yazılım güncellemesi neden uzun sürüyor?
        Bakanlık, inceleme başlattı
        Bakanlık, inceleme başlattı
        Polatlara yeni 7 iddianame!
        Polatlara yeni 7 iddianame!
        Dünyanın en tehlikeli denizleri!
        Dünyanın en tehlikeli denizleri!
        Beyaz tereyağı mı sarı tereyağı mı?
        Beyaz tereyağı mı sarı tereyağı mı?
        Motosiklet devinden büyük kayıp!
        Motosiklet devinden büyük kayıp!