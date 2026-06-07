Süper Loto'da haftanın son çekilişi 7 Haziran Pazar akşamı gerçekleştirildi. Her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılan çekilişlerde olduğu gibi bu hafta da milyonlarca kişi sonuçları yakından takip etti. Milli Piyango tarafından canlı yayınlanan çekiliş sonrasında kazandıran rakamlar açıklandı. Bilet sahipleri sonuçlarını sorgulamaya başlarken büyük ikramiyenin sahibini bulup bulmadığı da merak konusu oldu. İşte Süper Loto sonuç sorgulama ekranı...

7 HAZİRAN 2026 SÜPER LOTO SONUÇLARI:

2 - 8 - 21 - 24 - 36 - 47

SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

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İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.