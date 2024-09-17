Süper Loto'da heyecan bu akşam kaldığı yerden devam etti. Her hafta salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde, merakla beklenen sonuçlar 21:30'da açıklandı. İşte 17 Eylül 2024 Salı Süper Loto çekiliş sonuçları ve sonuç sorgulama ekranı...

17 EYLÜL 2024 SÜPER LOTO SONUÇLARI

4 - 5 - 16 - 28 - 37 - 60

SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.