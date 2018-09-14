Adnan Oktar soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonar Kocaeli F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne konulan kediciklerden biri olan Ayça Pars, etkin pişmanlık yasasından faydalanmak istedi.

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın aktardığına göre, soruşturmayı yürüten savcının talimatıyla İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Pars’ın yeniden ifadesini aldı.

7 GÜN ARALIKSIZ İFADE VERDİ

Adnan Oktar grubuna 30 yıl önce katılan ve 'bacılar' grubuna kadar yükselen Ayça Pars, polise 7 gün içinde 120 sayfa tutan ifade Verdi. Adnan Oktar'ın sırlarını bilen kişilerden biri olan Pars, örgütün tüm kirli ilişkilerini de polise anlattı.

YAYINLARDAN SORUMLUYDU

Ayça Pars'ın yaklaşık 30 yıl önce İstanbul'a yakın bir yerdeki yazlıklarına gelen Adnan Oktar tebliğ grubundaki kişiler tarafından kandırılarak örgüte katıldığı öğrenildi. Adnan Oktar grubunun A9 TV kanalı ile dijital yayın sorumluluğunu da üstlenen Ayşe Pars, örgütün üst yönetici grubu olan 'bacılar' grubuna kadar yükseldi.

30 YILLIK ÖRGÜT ESARETİ BİTTİ

İtirafçı olarak etkin pişmanlıktan faydalanan ve tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilen Ayça Pars, örgütün görüşmesine izin vermediği annesiyle de 30 yıl aradan sonra kucaklaştı. Ayça Pars, böylece örgütün etkisinden kurtularak yeniden ailesinin yanına döndü.

AVUKAT DA TAHLİYE EDİLDİ

Pars’ın yanı sıra tutuklanan isimler arasında olan Avukat Fatih Doğan’ın da itirafçı olduğu öğrenildi. Yeniden ifadesi alınan Doğan’ın da polise örgütle ilgili bilgiler verdiği belirtilirken, Pars’tan sonra tahliye edilen ikinci kişi olduğu ifade edildi.

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