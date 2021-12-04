Taksici, kadını otobüsün altına itti! Korkunç anlar! 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda üzerinde geçtiğimiz çarşamba günü saat 07.30 sıralarında meydana gelen olayda, taksici Doğan P., Aksaray'dan aracına aldığı yabancı uyruklu kadın turisti Taksim'e götürmek üzere yola koyuldu.

MÜŞTERİ ÜCRETİ ÖDEDİĞİNİ SÖYLEDİ

İHA'da yer alan habere göre müşteri cadde üzerinde ineceği sırada taksici kadından 50 lira ücret talep etti. Müşteri ücreti ödediğini, taksici ise para almadığını iddia etti.

YOLDAN GEÇEN OTOBÜSÜN ALTINA İTTİ

Tartışmaya başlayan ikili bir süre sonra birbirini itmeye başladı. Bu sırada taksici Doğan P.'nin ittiği kadın yola düştü. Turist kadın, bu sırada yoldan geçen otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu.

ARACINA BİNİP UZAKLAŞTI

Acılar içerisinde yerde kıvranan kadının yardımına otobüs şoförü ile çevredeki esnaf koştu. Taksici ise aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

İBB, SÜRÜCÜ BELGESİNİ İPTAL ETTİ

Hafif şekilde yaralanan kadının şikayeti üzerine Doğan P.'nin taksi sürücü belgesi İBB tarafından iptal edildi.

Taksici ile kadın müşteri arasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.