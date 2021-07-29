Taksimetredeki fark! Havalimanı taksicileri test etti 0:00 / 0:00

Geçen hafta, İstanbul Havalimanı'nda hizmet veren taksilerde patlak gösteren yazılım krizini gündeme taşımıştım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, havalimanında çalışan 397 taksiyi bağlamıştı. Sebebi de bu taksilerde İBB'nin İtaksi uygulaması yerine başka yazılımların kullanılmasıydı. İBB, farklı yazılımlı taksilerin tamamen kontrol dışında olduğunu açıklamıştı.

Bu farklı yazılım meselesindeki en can alıcı konu ise İtaksi yerine kullanılan diğer yazılımlarda taksimetrelerin yüzde 8-10 daha fazla yazdığı iddialarıydı. Hatta bu iddialara dair çarpıcı bir örnek de vermiştim o yazıda. Havalimanından peş peşe iki taksiye binen ve aynı noktaya giden bir ailenin 282 ve 304 lira gibi iki farklı taksimetre ücretiyle karşılaştığı iddialarını dile getirmiştim.

'FARKLI YAZILIMI HAVALİMANI KOOPERATİFİ MECBUR TUTTU'

Havalimanında çalışan bir taksici de, "Farklı yazılım kullanmamızı Havalimanı Kooperatifi mecbur tuttu bize. Müşterilerimden fazla yazdığına dair şikayetler duyunca ben de bir kontrol yaptım. Normalde taksimetre 100 metrede bir atar. Kilometreyi sıfırlayarak kontrol ettim. İlk önce 100 metrede bir ancak sonra 85-90 metrede bir kilometre attığını gördüm. Bu durumda da taksimetre yüzde 8-10 fazla yazar" demişti.

BAKANLIK DENETİM BAŞLATTI

Benim yazımın ardından İBB de İstanbullulardan havalimanı taksilerinin fazla yazdığına dair çok sayıda şikayet geldiğini açıklamıştı. İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu’yla da konuşmuştum. Aksu da taksilerin fazla yazma iddialarının gerçeği yansıtmadığını söylemişti. Ve o yazının ardından Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da havalimanında taksimetre denetimi başlatmıştı.

TAKSİCİLER: BİZZAT TEST ETTİK

Gündeme oturan bu konuda denetimler başladı fakat tartışmaların, iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Önceki gün, havalimanı taksilerine ait bazı fişler geçti elime. Havalimanında çalışan bazı taksiciler tarafından...

Farklı yazılımların fazla yazdığını iddia ediyorlar ve bu iddialarını göstermek için bir deneme yaptıklarını söylüyordu taksiciler. "Kullanılan farklı yazılımların fazla yazıp yazmadığını kontrol ettik. 24 ve 25 Temmuz'da farklı yazılım kullanan çok sayıdaki taksiye binip aynı kilometrede yolculuk yaptık. Uzun mesafede yolculuk yaptık çünkü taksimetre farkı uzun mesafede ortaya çıkıyor. Tüm araçlarda 82.9 km. yolculuk yaptık. Aynı kilometrede bir araç 290 TL, diğer araç 285 TL, başka bir araç 320 TL, bir diğer araç ise 335 TL yazdı. Farklı yazılımlarla aynı kilometrede farklı taksimetre ücretleri ortaya çıkıyor" diyordu taksiciler.

Bu çalışmaya dair paylaştıkları taksi fişlerinin üzerindeki bir kaşe dikkatimi çekti hemen. Aynı kilometredeki yolculuklara ait olan fişlerden 320 TL'lik olanın üzerinde Eyüp Aksu'nun kaşesi vardı. Yani İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun kendisine ait olan takside de bu kontrol yapılmış ve 320 TL yazmış.

EYÜP AKSU: FİŞTEKİ YAZILAR FARKLI

Hemen tüm fişleri Eyüp Aksu'ya gönderdim ve "Ne diyorsunuz bu işe? Bu fiş size mi ait? Sizin taksiniz aynı kilometrede başka bir taksiden 35 TL fazla yazmış. Bu nasıl oluyor? Bu konuyu araştırır mısınız?" dedim. Eyüp Aksu daha sonra tekrar bana dönüş yaptı ve fişin kendi aracına ait olduğunu, 320 TL'lik yolculuk yapıldığını ancak fişin üzerindeki kilometre bilgisine dair el yazısının farklı bir yazıyla yazıldığını, zaten bunun da hemen anlaşıldığını söyledi.

"Peki farklı bir yazı olsa da kilometre bilgisi doğru mu? Sonuçta tüm yolculuklar kayıt altında. Hangi taksinin hangi saatte kaç kilometre gidip ne kadar yazdığını görebiliyorsunuz. Sizin aracınızla yapılan 320 TL’lik yolculuk 82.9 kilometre mi?" dedim. "Size bu bilgiyi veremem. Zaten bunun da bir önemi yok. Kilometre yazısı başka bir yazıyla yazılmış. Bunu kontrol etmemin anlamı yok" dedi. "Peki İstanbul Taksiciler Odası Başkanı olarak diğer fişleri incelediniz mi? Onlardaki durum ne?" dediğimde de o fişleri incelemediğini söyledi.

TAKSİCİLER: KİLOMETRE BİLGİSİNİ BİZ YAZDIK TABİ

Eyüp Aksu'nun bu açıklamasının ardından bu denemeyi yapan taksicilerle tekrar görüştüm. Fişin üzerindeki farklı yazının kendi aldıkları notlar olduğunu ifade ettiler: "Zaten taksici fişe kilometre bilgisi yazmaz. Elbette onlar farklı yazı çünkü bizim aldığımız kilometre bilgisi notu. Ama zaten her şey kayıt altında. Bu araçların kaç kilometreye bu taksimetreyi yazdığı kayıtlarda var, hemen bulunur."

Dedim ya iddialar, tartışmalar hiç bitmiyor. Bugün de UKOME (Ulaştırma Koordinasyon Merkezi) toplantısı var. Bakalım havalimanındaki taksilerle ilgili tartışma UKOME toplantısına da yansıyacak mı? Takip edeceğim...

Bu arada; Bu fişlerdeki taksilere ait tüm bilgiler kayıt altında olduğundan hem Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı hem de İBB gerekli kontrolleri yapacaktır mutlaka. Yetkili makamların yaptığı kontrollerin sonuçlarını da paylaşacağım elbette...