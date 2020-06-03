İHA

Kayseri'de edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi Okyanus Sokak'ta meydana gelen olayda, psikolojik rahatsızlığı olan M.G., gece saatlerinde uyuyan iki kardeşine bıçakla saldırdı. Psikolojik rahatsızlığı olan kardeşinin bıçaklı saldırısına uğrayan H.S.G. boynundan, M.G. ise sırtından, göğsünden ve kolundan aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı.

POLİS, ZANLIYI GÖZALTINA ALDI

İHA'da yer alan habere göre çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaralıları, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırırken, saldırgan M.G. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.