Tam kapanma öncesi kaçış trafiği! 0:00 / 0:00

AA

İstanbul'da, tam kapanma tedbirleri öncesinde il dışına çıkmak isteyenler, bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluşturdu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dün 19.00'da başlayan kısıtlamanın sona ermesiyle şehir dışına gidecek vatandaşların yola çıktığı gözlendi. Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu Ankara istikametine doğru, Ataşehir ile Sultanbeyli arasında trafik arttı.

D-100 Karayolu Ankara istikametinde ise Kartal ve Tuzla arasında bazı bölgelerde de trafik yoğunlaştı. Kent genelinde ise bu bölgelerin dışında kalan ana arterlerde trafik sakin seyrediyor. İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu 07.15 itibarıyla yüzde 26 olarak ölçüldü. Yoğunluk saat 07.57 de ise yüzde 36'ya yükseldi.

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