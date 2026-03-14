        Yargı Son dakika: Tanju Özcan hakkında iddianame hazırlandı | Son dakika haberleri

        Tanju Özcan hakkında iddianame hazırlandı

        Bolu Belediye Başkanlığı görevinden "irtikap" suçlamasıyla uzaklaştırılan ve tutuklanan Tanju Özcan hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede Özcan hem müşteki hem de şüpheli sıfatıyla yer alırken, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve seçme-seçilme gibi belli haklardan yoksun bırakılması talep edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2026 - 17:05 Güncelleme:
        "İrtikap" suçlamasıyla tutuklanarak Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'a, belediyede çalışan bir kadınla olan yazışmaları ve ses kayıtları öne sürülerek 20 milyon TL, otomobil ve oto yıkama tesisi karşılığında şantaj yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, Tanju Özcan, aynı kadın çalışanı 'ihbar ses kaydıyla' tehdit edip ilişkiye zorladığı iddiasıyla 'müşteki-şüpheli' sıfatıyla dosyaya girdi.

        Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, irtikap suçlamasıyla tutuklanarak belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan ile belediye çalışanı Öznur Ç. arasında yaşandığı iddia edilen yasak ilişkiye ilişkin detaylar yer aldı. İddianamede, Özcan’ın söz konusu ilişki nedeniyle şantaj mağduru olduğu iddia edilirken, aynı dosya kapsamında Öznur Ç.’ye yönelik şantaj suçlamasıyla da yargılanmasının istendiği öğrenildi. İddianamede, Tanju Özcan hakkında ‘şantaj’ suçlamasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve seçme-seçilme gibi belli haklardan yoksun bırakılmalarını talep etti.

        TANJU ÖZCAN'DAN 20 MİLYON LİRA VE OTOMOBİL İSTEDİLER

        İddianameye göre olaylar zinciri, şüpheli Mehmet Eren Akgüney’in, eski kız arkadaşı olan belediye çalışanı Öznur Ç.'nin telefonunda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile olan cinsel içerikli yazışmaları görmesiyle başladı. Akgüney'in, Özcan’ı arayarak "Tanju elime düştün, yazışmaların elime geçti, bunun ceremesini çekeceksin" diyerek şantajda bulunduğu iddia edildi. Soruşturma dosyasında, olayın kapatılması için Boluspor Kulüp Başkanı Erdal Bayrak ve CHP Bolu Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Hüseyin Ekrem Serin'in aracı olduğu öne sürüldü. Şüphelilerin, Başkan Özcan’ın Özel Kalem Müdürü Özgür Nihat Yıldız ile görüşerek; kayıtların basına ve siyasi rakiplere verilmemesi karşılığında Akgüney adına 20 milyon TL para, bir otomobil ve oto yıkama tesisi talep ettikleri belirtildi.

        GENÇ KADIN HAREKET HALİNDEKİ ARAÇTAN ATLADI

        İddianamenin bir diğer detayı ise şüpheli Mehmet Eren Akgüney’in mağdur Öznur Ç.'ye yönelik eylemleri oldu. Akgüney'in, kiralık bir araçla gezdirdiği genç kadının telefonunu zorla alarak Başkan Özcan'dan gelen mesajların fotoğraflarını kendi telefonuyla çektiği; ardından "Seni öldürmeye götüreceğim" diyerek tehdit ettiği kaydedildi. Korkuya kapılan Öznur Ç.'nin seyir halindeki araçtan iki kez atlayarak kurtulmaya çalıştığı ifade edildi. Savcılık, Akgüney hakkında şantajın yanı sıra 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' ve 'Tehdit' suçlarından da ceza istedi.

        TANJU ÖZCAN'A ŞANTAJ SUÇLAMASI

        Dosyada mağdur olarak yer alan Öznur Ç.'nin ifadeleri, Tanju Özcan'ı da 'şüpheli' konumuna düşürdü. İddianamede, Özcan'ın, Öznur Ç. hakkında belediye çağrı merkezine yapılan asılsız bir "kürtaj" ihbarının ses kaydını makam odasında genç kadına dinlettiği öne sürüldü. Özcan'ın, "Bu ses kaydını Eren duyarsa ne olur, ben seni koruyacağım, senden hoşlanıyorum, benimle görüşeceksin" diyerek kadını şantaj yoluyla Narven Termal Otel'de cinsel birlikteliğe zorladığı iddia edildi. Savcılık, dosyaya giren mesajlaşma dökümleri ve çağrı merkezi ihbar kayıtlarının mağdur kadının beyanlarını doğruladığını vurguladı.

        TÜM ŞÜPHELİLER SUÇLAMALARI REDDETTİ

        Savcılık ifadelerinde Tanju Özcan, şantaja maruz kaldığını belirterek Akgüney, Bayrak ve Serin'den şikayetçi olurken; kadın çalışanla arasındaki şantaj ve ilişki iddialarını reddetti. Boluspor Kulüp Başkanı Erdal Bayrak ve Meclis Üyesi Hüseyin Ekrem Serin ise kesinlikle para veya maddi menfaat talep etmediklerini, sadece durumdan haberdar olup konuyu tarafların kendi aralarında çözmeleri gerektiğini söylediklerini savundu. Mehmet Eren Akgüney de iddiaları yalanlayarak kimseden para istemediğini ifade etti.

        Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, tarafından ‘hazırlanan iddianamede, müşteki-şüpheli konumunda bulunan Tanju Özcan’ın ‘şantaj’ suçlamasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve seçme-seçilme gibi belli haklardan yoksun bırakılmalarını talep etti.

        Şüpheli Mehmet Eren Akgüney hakkında, Tanju Özcan'a yönelik eylemleri nedeniyle 'Şantaj’, mağdur Öznur Ç.'yi araçta zorla tutarak seyir halindeki otomobilden atlamasına neden olduğu gerekçesiyle de 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' ve 'Tehdit' suçlarından hapis cezası istendi. Şantaj pazarlığında aracı oldukları öne sürülen Boluspor Kulüp Başkanı Erdal Bayrak ve CHP Bolu Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Hüseyin Ekrem Serin hakkında 'müşterek fail' olarak doğrudan iştirak ettiklerini belirterek, her iki ismin de ‘şantaj' suçundan hapisle cezalandırılmasını talep edilerek Bolu 2.Sulh Ceza Hakimliği’ne iddianame sunuldu.

