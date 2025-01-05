Tanju Özcan hakkında soruşturma
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bolu Belediye Başkanı hakkında ülkemizdeki Suriyelilerle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır" açıklamasında bulundu
Giriş: 05.01.2025 - 13:33 Güncelleme: 05.01.2025 - 14:12
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Suriyelilerle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bolu Belediye Başkanı hakkında ülkemizdeki Suriyelilerle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır" dedi.
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