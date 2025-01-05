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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Tanju Özcan hakkında soruşturma | Son dakika haberleri

        Tanju Özcan hakkında soruşturma

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bolu Belediye Başkanı hakkında ülkemizdeki Suriyelilerle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 13:33 Güncelleme: 05.01.2025 - 14:12
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        Tanju Özcan hakkında soruşturma
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        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Suriyelilerle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

        Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bolu Belediye Başkanı hakkında ülkemizdeki Suriyelilerle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır" dedi.

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