Tarhan Erdem son yolculuğuna uğurlandı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / DHA

89 yaşındaki Tarhan Erdem, Bodrum'da kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Erdem için bugün Bebek Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li eski ve yeni milletvekilleri, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı.

Cenaze töreninde konuşan Tarhan Erdem'in kızı Ayşe Erdem, "Burada çok fazla kalabalık var. Herkesin hayatına dokunmuş. Gerek yumuşaklığı, mütevaziliği ve demokrasi mücadelesinde beraber mücadele ettiği arkadaşları ve sevdikleri ile bir aradayız. Gelen herkese sevgilerimizi söylüyoruz. Çok güzel bir gün oldu bu kalabalık bizi teselli etti" dedi.

Tarhan Erdem'in cenazesi öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verildi..