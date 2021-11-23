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Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Mangal rezaleti! Tarihi kalede "Pes dedirten" görüntü - Haberler
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Tarihi kalede "Pes dedirten" görüntü!

İstanbul Beykoz’da tarihi Yoros Kalesi’ne çıkan bir grup genç, açtıkları yüksek ses müzik eşliğinde mangal yaktı. Yaşanan o anlar kaleyi gezmeyen gelen bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler "pes" dedirtti

SON DAKİKA: Mangal rezaleti! Tarihi kalede
Tarihi kalede "Pes dedirten" görüntü!
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İHA

İstanbul'da, dün öğle saatlerinde Beykoz Anadolu Kavağı’ndaki Yoros Kalesi’nde akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi.

YÜKSEK SESLE MÜZİK VE MANGAL KEYFİ

İHA'da yer alan habere göre Beykoz’daki tarihi kaleye çıkan bir grup genç, alanı gezmeye gelen vatandaşların şaşkın bakışları arasında yüksek ses müzik açıp, mangal yaktı.

GÖRÜNTÜLER KAMERAYA YANSIDI

Kimseye aldırış etmeden eğlenmeye devam eden gençlerin pes dedirten anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Kaydı alan vatandaş ise, “Tarihi kalenin içi bu durumda. Mangal yakıyorlar. Davulla zurnayla eğleniyorlar. Şoktayım” diyerek tepki gösterdi.

Görüntülerde, kaleye çıkan bir grup gencin mangal yaktığı ve yüksek sesle müzik dinledikleri görülüyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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