Tarımda üretici enflasyonu yüzde 156 0:00 / 0:00

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TÜİK eylül ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksi gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre Tarım-ÜFE'de, eylülde bir önceki aya göre yüzde 7.14, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 113.98, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 156'lık artış yaşandı.

Tarım-ÜFE'de ağustosta yıllık yüzde 142.42'lik artış kaydedilmişti.

Tarım-ÜFE yıllık değişim oranı (%), Eylül 2022:



Sektörlerde bir önceki aya göre, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 9.32 ve ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2.30 azalış yaşanırken, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 7.94 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 2.16, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 6.90 ve çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 20.36 artış kaydedildi.

ARTIŞTA LİFLİ BİTKİLER ZİRVEDE

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 78.80 ile koyun ve keçi, canlı; bunların işlenmemiş süt ve yapağıları ve yüzde 94.80 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 297.29 ile lifli bitkiler ve yüzde 215.70 ile çeltik olarak sıralandı.

Alt gruplara göre Tarım-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Eylül 2022:

