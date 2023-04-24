Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, dini nikahlı eşini silahla ateş ederek yaraladığı öne sürülen kadın gözaltına alındı.

AA'da yer alan habere göre ilçede ikamet eden A.A. (23) ile dini nikahlı eşi M.Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.