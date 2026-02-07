Habertürk
        Son dakika: Tavşanlı'da banyoda düşen şahıs hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Tavşanlı'da banyoda düşen şahıs hayatını kaybetti

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde evinin banyosunda hareketsiz halde bulunan bir kişi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 11:31 Güncelleme: 07.02.2026 - 11:31
        Banyoda cansız bedeni bulundu
        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde evinin banyosunda hareketsiz halde bulunan bir kişi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay, Moymul Mahallesi Derecik Caddesi üzerindeki bir ikamette meydana geldi.

        BANYODA HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

        İHA'nın haberine göre , evde bir kişinin düştüğü yönünde yapılan ihbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, eve girdiklerinde Mehmet G. isimli şahsı banyoda hareketsiz halde yerde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrollerde, banyoda düştüğü belirlenen Mehmet G.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

        OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Mehmet G.'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri çevredeki vatandaşların ifadelerine başvururken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

        #Kütahya
        #Son dakika haberler
