Tayland'ın başkenti Bangkok'u sarsan 7.3 büyüklüğündeki güçlü bir deprem binaların sallanmasına neden oldu.

Almanya'nın yer bilimleri merkezi GFZ, geçici raporlara göre, öğlen saatlerinde meydana gelen sarsıntının 10 kilometre derinlikte olduğunu ve merkez üssünün komşu Myanmar'da olduğunu, büyüklüğün 7.7 olduğunu açıkladı.

Hasar ya da can kaybına ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi. Binlerce Bangkoklu evlerinden dışarı döküldü.

Ayrıntılar geliyor...