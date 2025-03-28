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        Haberler Dünya Son dakika: Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem | Dış Haberler

        Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem

        Tayland'ın başkenti Bangkok, 7.3 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Merkez üssü Myanmar olan ve 7.7 olarak açıklanan sarsıntıların ardından yüzlerce kişi binalardan dışarı döküldü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.03.2025 - 09:59 Güncelleme: 28.03.2025 - 10:08
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        Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem
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        Tayland'ın başkenti Bangkok'u sarsan 7.3 büyüklüğündeki güçlü bir deprem binaların sallanmasına neden oldu.

        Almanya'nın yer bilimleri merkezi GFZ, geçici raporlara göre, öğlen saatlerinde meydana gelen sarsıntının 10 kilometre derinlikte olduğunu ve merkez üssünün komşu Myanmar'da olduğunu, büyüklüğün 7.7 olduğunu açıkladı.

        Hasar ya da can kaybına ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi. Binlerce Bangkoklu evlerinden dışarı döküldü.

        Ayrıntılar geliyor...

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