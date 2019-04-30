Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, Enflasyon Raporu 2019-II Bilgilendirme Toplantısı'nda konuşuyor. Çetinkaya'nın konuşmasından satır başları şöyle:
Enflasyon raporunda rezerv analizleri yer alıyor
Küresel iktisadi faaliyette bir süredir gözlenen ivme kaybı 2018 yılının son çeyreğinde de sürdü.
2019 yılı küresel büyüme görünümüne dair riskleri ağırlıklı olarak aşağı yönlü. Bunun birinci nedeni küresel ekonomik politikalara ilişkin belirsizliklerin yüksek seyretmesi, ikincisi ise yavaşlama eğiliminin derinleşmesi durumunda kısıtlı bir politika alanının bulunması.
GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE YÖNELİK PORTFÖY AKIMLARI DALGALI
Enflasyon oranları yılın ilk çeyreğinde gelişmiş ülkeler grubunda gerilerken gelişmekte olan ülkelerde bir miktar yükseldi
Gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikalarındaki normalleşme süreçleri yılın ilk çeyreğinde büyük ölçüde durakladı.
Söz konusu normalleşme süreçlerinin yavaşlayacağına dair sinyaller uzun vadeli tahvil getirilerinin gerilemesine yol açtı
Gelişmekte olan ülkelerde yönelen portföy akımları dalgalı bir seyir izlemekte
TÜFE üzerinde ÜFE baskısı ilk çeyrekte de sürdü
Ekonomideki dengelenme ilk çeyrekte de devam etti
İŞLENMEMİŞ GIDA FİYATLARI TAHMİNİN ÜZERİNDE ARTTI
İşlenmemiş gıda fiyatları tahminin üzerinde arttı
Tüketici enflasyonu yılın ilk çeyreğinde 0.6 azalarak yüzde 19.7'ye geriledi.
Gıda ve hizmetlerinin enflasyona katkısı önceki çeyreğe kıyasla yükseldi.
Finansal koşullardaki sıkılık ve istihdamdaki yavaşlama 2018 yılının son çeyreğinde iç talebi sınırlamaya devam ederken net ihracat iktisadi faaliyeti destekledi. Bu gelişmeler sonucunda toplam talep koşullarının enflasyona düşüş yönlü katkısı belirginleşti.
FİNANSAL KOŞULLAR HALA SIKI
Finansal koşullar hala sıkı
Kredi büyümesi ilk çeyrekte ılımlı artış kaydetti
ENFLASYON GÖRÜNÜMÜNE YÖNELİK RİSKLER DEVAM ETMEKTE
Enflasyon görünümüne ilişkin riskler devam etmekte
TCMB 2019 yıl sonu gıda enflasyonu tahmini yüzde 13'ten yüzde 16'ya yükseltildi
TCMB 2019 YIL SONU TÜFE TAHMİNİ YÜZDE 14.6'DA TUTTU
TCMB 2019 TÜFE tahminini yüzde 14.6'da tuttu
TCMB 2020 yıl sonu TÜFE tahminini de yüzde 8.2'de bıraktı.
2019 yılında enflasyondaki düşüşte reel kurun ılımlı bir değerlenme eğilimi sergilemesine bağlı olarak maliyet baskılarının hafiflemesi ve iç talepteki yavaş seyrin belirleyici olacağı değerlendirilmekte.
İLK RAPORDA ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 14.6'YDI
TCMB, ilk raporunda enflasyon tahminini bu yıl için yüzde 14.6, gelecek yıl için yüzde 8.2 olarak belirlemiş, orta vadede yüzde 5.0 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörmüştü. TÜFE yıllık bazda yüzde 19.71 seviyesinde bulunuyor. TCMB beklenti anketinde ise yıl sonu tahmini yüzde 16.23 düzeyinde.
Bu yıl için gıda enflasyon beklentisi yüzde 10'dan yüzde 11'e çıkarıldı
Petrol fiyatı tahmini 63,1 dolardan 67,2 dolara yükseltildi
TCMB KARAR METNİNDEKİ DEĞİŞİKLİK KISA VADELİ BİR SİNYAL DEĞİL
TCMB karar metnindeki değişiklik kısa vadeli bir sinyal değil
REZERVLER KONUSUNDA KAPSAMLI BİLGİ İHTİYACININ FARKINDAYIZ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya sunumunun ardından soruları da yanıtladı. Soru-cevap bölümünde şu konular öne çıktı:
Rezervler konusunda kapsamlı bilgi ihtiyacının farkındayız
REZERV RAKAMLARINDA GÖRÜLEN DALGALANMA İSTİSNAİ DEĞİL
Rezervdeki dalgalanma istisnai değil, yakın döneme özgü değil ve sıra dışı değil
Rezerv iletişiminin brüt rezerv üzerinden yapılması yaygın bir pratik
REZERVLERE BAKARKEN TRENDE, ORTA VADEYE BAKILMALI
Rezervlere bakarken trende, orta vadeye bakılmalı
ÇETİNKAYA: SWAP ADIMI PİYASADA ETKİN İŞLEYİŞ İÇİN ATILDI
Swap adımı piyasada etkin işleyiş için atıldı.
Bu araçları (swap) kullanırken rezervlere etkisini biliriz ama bu araçları kullanırken rezervleri hesaba katarak bir değişiklik yapmıyoruz, dizayn etmiyoruz.
PİYASA FAİZLERİ TCMB POLİTİKA FAİZİ ETRAFINDA DALGALANIYOR
Piyasa faizleri TCMB politika faizi etrafında dalgalanıyor
Kredi-mevduat faizlerinde normalleşme görüyoruz
PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ DE AÇIKLANACAK
TCMB enflasyon raporunun yanı sıra bugün saat 14.00'te Para Politikası Kurulu toplantı özetini açıklayacak.
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