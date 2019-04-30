Dolar/TL geçen hafta TCMB'nin politika faizini beklendiği üzere yüzde 24'te sabit tutarken, gerekirse ek sıkılaştırma yapılabileceğine yönelik söylemini kaldırması ve sıkı politika söylemini yumuşatması üzerine 5.85 - 5.90 aralığından 5.95 - 6.00 bandına yükselmişti.
Bankacılar metin değişikliklerini para politikasında "ek sıkılaştırma ihtimalinin azaldığı" ve "faiz indirim ihtimalinin arttığı" şeklinde yorumladılar ancak kesin fikir sahibi olmak için TCMB'nin bugünkü enflasyon raporu toplantısında yapacağı açıklamaları bekliyor.
Bununla birlikte, TCMB'nin bir süredir piyasalarda endişelere neden olan döviz rezervleri konusunda da bugün bir açıklama yapması bekleniyor.
30 nisan günü dolar kuru 5.95 üzerinde başladı.
Analistlerin bugün TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın sunacağı raporda Merkez Bankası'nın enflasyon beklentilerini kurdaki artış ve petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle bir miktar yukarı çekmesi de ihtimal dahilinde.
Dolar/TL'nin seviye olarak sıkıştığını belirten analistler, yurtdışında da Fed toplantısı ve hem içeride hem de dışarı açıklanacak veriler nedeniyle haber akışının yoğun olduğunu belirterek kurda hareket olabileceği de bir başka görüş.
Enflasyon raporunun yanı sıra bu hafta Mart ayı enflasyon verisi, YSK'nın İstanbul seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmesi ve Cuma günü de kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in de raporunu yayınlaması bekleniyor.
S-400 konusuyla ilgili gelişmeler de piyasanın takibinde.
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