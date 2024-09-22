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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Tekirdağ'da fabrikada yangın! | Son dakika haberleri

        Tekirdağ'da fabrikada yangın!

        Tekirdağ'da kimyasal madde üreten fabrikada yangın çıktı. Alevlere çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 13:49 Güncelleme: 22.09.2024 - 13:58
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        Tekirdağ'da fabrikada yangın!
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        Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde kimyasal madde üreten fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

        DHA'nın haberine göre yangın , saat 12.30 sıralarında Kapaklı’nın Bahçeağıl Mahallesi’nde kurulu bulunan kimyasal madde üreten fabrikada meydana geldi.

        Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede büyüyerek fabrikayı sardı.

        Siyah dumanlar gökyüzünü kapladığı yangına müdahale etmek için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

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        #Tekirdağ
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