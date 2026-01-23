Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Son dakika: Tekirdağ'da gölette toplu balık ölümleri: Sudan numune alındı | Son dakika haberleri

        Tekirdağ'da gölette toplu balık ölümleri: Sudan numune alındı

        Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesine bağlı Temrezli Göleti'nde balık ölümleri yaşandı. Gölette çok sayıda balığın telef olması, mahalle sakinlerinde endişeye yol açtı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 16:17 Güncelleme: 23.01.2026 - 16:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da gölette toplu balık ölümleri
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesine bağlı Temrezli Göleti'nde balık ölümleri yaşandı. Gölette çok sayıda balığın telef olması, mahalle sakinlerinde endişeye yol açtı.

        GÖLETTE ÖLÜ BALIKLAR FARKEDİLDİ

        Edinilen bilgilere göre, gölet yüzeyinde ölü balıkları fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı su ürünleri ekipleri sevk edildi.

        SUDAN NUMUNE ALINDI

        Ekipler, gölette incelemelerde bulunarak sudan numune aldı. Alınan numunelerin laboratuvar ortamında analiz edileceği öğrenildi.

        'İNCELEMELERİN BİR AN ÖNCE TAMAMLANMASINI BEKLİYORUZ'

        Temrezli Mahallesi Muhtarı Ayet Koç, yaşanan balık ölümlerinin mahalle halkını tedirgin ettiğini belirterek, konuyu ilgili kurumlara ilettiklerini söyledi. Muhtar Koç, "Mahallemizdeki gölette ilk kez bu şekilde balık ölümleriyle karşılaşıyoruz. İncelemelerin bir an önce tamamlanarak sonuçların kamuoyuyla paylaşılmasını istiyoruz" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sancaktepe'de 2 İETT otobüsü çarpıştı: Yaralılar var

        Sancaktepe'de iki İETT otobüsü çarpıştı. Yaralılar var. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. (DHA)

        #Tekirdağ
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        5 günlük bebeğe hemşire şiddetinde tutuklama kararı!
        5 günlük bebeğe hemşire şiddetinde tutuklama kararı!
        Aynı gün iki kardeş... Ölüm üzerine gelen ölüm!
        Aynı gün iki kardeş... Ölüm üzerine gelen ölüm!
        Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri!
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri!
        Kuryeyi ezmişti! Trafikteki dehşette karar!
        Kuryeyi ezmişti! Trafikteki dehşette karar!
        Ufuk Özkan'a donör bulundu
        Ufuk Özkan'a donör bulundu
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        ABD'de ICE ekipleri 5 yaşındaki çocuğu babasıyla gözaltına aldı
        ABD'de ICE ekipleri 5 yaşındaki çocuğu babasıyla gözaltına aldı
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        Ergin Ataman'a İsrail'de çirkin saldırı!
        Ergin Ataman'a İsrail'de çirkin saldırı!
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Ölen kocasının kardeşini öldürdü... Yenge cinayetten tutuklandı!
        Ölen kocasının kardeşini öldürdü... Yenge cinayetten tutuklandı!
        Abraham, Beşiktaş'a veda ediyor: Anlaşma sağlandı
        Abraham, Beşiktaş'a veda ediyor: Anlaşma sağlandı
        İstismar mağduru çocukların görüntüsünü çekmiş! Cani sapık için karar!
        İstismar mağduru çocukların görüntüsünü çekmiş! Cani sapık için karar!
        Borsada tarihi zirve
        Borsada tarihi zirve
        Galatasaray, Karagümrük deplasmanında!
        Galatasaray, Karagümrük deplasmanında!
        "Alkışı hak ediyor!"
        "Alkışı hak ediyor!"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Altın rekor kırmaya devam ediyor