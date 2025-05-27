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        Temel Karamollaoğlu 70 bin lira tazminat ödeyecek

        Ankara 27. Asliye Mahkemesi, eski Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 70 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2025 - 13:17 Güncelleme: 27.05.2025 - 13:17
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        Karamollaoğlu 70 bin lira tazminat ödeyecek
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eski Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan 70 bin lira tazminat kazandı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, X hesabından açıklama yaptı.

        Aydın açıklamasında, "Temel Karamollaoğlu'nun 22.02.2024 tarihinde bir televizyon kanalında; Sayın Cumhurbaşkanımızı, Rahmetli Necmettin Erbakan'ı hapse attırmak için çabaladığı ve evini polisle kuşatarak itibarsızlaştırmaya çalıştığı iddiası nedeniyle açtığımız manevi tazminat davasında Ankara 27. Asliye Mahkemesi, Cumhurbaşkanımız lehine 70 bin TL manevi tazminata hükmetti" dedi.

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