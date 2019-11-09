Muğla'nın Menteşe Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Basın Halkla İlişkiler Birimi görevlileri, belediye tarafından yapımı devam eden bir yol çalışmasını havadan görüntülemek için Uğur Mumcu Bulvarı'na gitti. Görevliler, çekim yaptıkları sırada yan tarafta bulunan Menteşe Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü bahçesinde 2 belediye işçisinin kuru yaprakları süpürerek bir şekil oluşturduğunu fark etti.

DRONE İLE YAPILAN ÇEKİMDE FARK EDİLDİ

AA'da yer alan habere göre habersiz yapılan drone çekiminde, işçilerin kuru yapraklarla bahçeye 1938 yazdığı fark edildi. Havadan çekilen yazı güzel görüntü oluşturdu. Görüntüleri izleyen Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işçilerin yaptığı hareketin kendisini çok duygulandırdığını söyledi.

"GÖRÜNTÜ BENİ ÇOK DUYGULANDIRDI"

Gümüş, "Sonbaharda yere dökülen yaprakları toplayan işçilerimiz, bu yapraklarla Atatürk'ün ölüm yılı olan 1938 yazmış. Basın birimimiz tarafından görüntülenen bu çekim beni de çok duygulandırdı" diye konuştu.