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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "Paris kuzey gençlik kolu sorumlusu" yakalandı

        Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "Paris kuzey gençlik kolu sorumlusu" yakalandı

        Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "Paris kuzey gençlik kolu sorumlusu" olan terörist Serhat G, Fransa'dan geldiği İstanbul Havalimanında gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 14:30 Güncelleme: 13.04.2024 - 14:31
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        Sözde sorumlu yakalandı
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        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 2022 yılında çarptırıldığı 4 yıl 3 ay hapis cezası kesinleşen Serhat G.'nin uçakla İstanbul'a geleceğini tespit etti.

        İstanbul Havalimanına iniş yapan uçaktan inen Serhat G, burada hazır bekleyen polislerce gözaltına alınıp emniyet müdürlüğüne götürüldü.

        Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "Paris kuzey gençlik kolu sorumlusu" olarak faaliyet gösteren terörist için ayrıca İnterpol Daire Başkanlığınca kırmızı bültenle aranma talebi bulunduğu öğrenildi.

        Terörist Serhat G.'ye Paris Ceza Mahkemesince de "terörizmi finanse etmek" suçundan 2 yıl 10 ayı denetimli serbestlik olmak üzere toplam 4 yıl hapis ve gözetim altında tutulma cezası verildiği ayrıca 5 yıl boyunca silah bulundurma veya taşımasının yasaklandığı belirtildi.

        Bu kişinin 2014de terör örgütünün kırsal alanına katıldığı saptandı.

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