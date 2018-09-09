TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 5-17 haftalarının müsabaka programı açıklandı. Program, Avrupa kupalarında mücadele eden kulüplerimizin müsabaka programları, Ziraat Türkiye Kupası müsabakaları ve yayıncı kuruluşun talepleri dikkate alınarak hazırlandı. Ziraat Türkiye Kupası'nda oluşacak eşleşmeler, yayın programında yaşanabilecek değişiklikler ve mücbir sebepler sonucunda programda değişiklik yapılabilir."
|
5.HAFTA
|
14 Eylül 2018 Cuma
|
GALATASARAY A.Ş.
|
KASIMPAŞA A.Ş.
|
TÜRK TELEKOM STADI
|
20.00
|
15 Eylül 2018 Cumartesi
|
MKE ANKARAGÜCÜ
|
AKHİSARSPOR
|
|
17.00
|
GÖZTEPE A.Ş.
|
KAYSERİSPOR
|
BORNOVA STADI
|
20.00
|
BEŞİKTAŞ A.Ş.
|
EVKUR YENİ MALATYASPOR
|
VODAFONE PARK
|
20.00
|
16 Eylül 2018 Pazar
|
DEMİR GRUP SİVASSPOR
|
B.Ş.BLD. ERZURUMSPOR
|
YENİ 4 EYLÜL STADI
|
17.00
|
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|
ANTALYASPOR A.Ş.
|
3.İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FATİH TERİM
|
17.00
|
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|
BURSASPOR
|
ÇAYKUR DİDİ
|
20.00
|
ATİKER KONYASPOR
|
FENERBAHÇE A.Ş.
|
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE
|
20.00
|
17 Eylül 2018 Pazartesi
|
AYTEMİZ ALANYASPOR
|
TRABZONSPOR A.Ş.
|
BAHÇEŞEHİR OKULLARI STADYUMU
|
20.00
|
ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP 1. MAÇLAR
|
18 Eylül 2018 Salı
|
GALATASARAY A.Ş.
|
FC LOKOMOTİV MOSKVA
|
TÜRK TELEKOM STADI
|
22.00
|
AVRUPA LİGİ GRUP 1. MAÇLAR
|
20 Eylül 2018 Perşembe
|
AKHİSARSPOR
|
FC KRASNODAR
|
SPOR TOTO AKHİSAR STADYUMU
|
19.55
|
BEŞİKTAŞ A.Ş.
|
SARPSBORG 08 FF
|
VODAFONE PARK
|
19.55
|
GNK DINAMO
|
FENERBAHÇE A.Ş.
|
STADİON MAKSİMİR
|
22.00
|
6.HAFTA
|
21 Eylül 2018 Cuma
|
B.Ş.BLD. ERZURUMSPOR
|
MKE ANKARAGÜCÜ
|
ERZURUM KAZIM KARABEKİR
|
20.00
|
BURSASPOR
|
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE
|
20.00
|
22 Eylül 2018 Cumartesi
|
EVKUR YENİ MALATYASPOR
|
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|
YENİ MALATYA STADYUMU
|
13.30
|
KAYSERİSPOR
|
ATİKER KONYASPOR
|
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KADİR HAS
|
16.00
|
TRABZONSPOR A.Ş.
|
GÖZTEPE A.Ş.
|
ŞENOL GÜNEŞ SPOR KOMPLEKSİ
|
19.00
|
23 Eylül 2018 Pazar
|
KASIMPAŞA A.Ş.
|
AYTEMİZ ALANYASPOR
|
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|
16.00
|
ANTALYASPOR A.Ş.
|
DEMİR GRUP SİVASSPOR
|
ANTALYA STADYUMU
|
19.00
|
AKHİSARSPOR
|
GALATASARAY A.Ş.
|
SPOR TOTO AKHİSAR STADYUMU
|
19.00
|
24 Eylül 2018 Pazartesi
|
FENERBAHÇE A.Ş.
|
BEŞİKTAŞ A.Ş.
|
ÜLKER STADYUMU
|
21.00
|
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. ELEME TURU
|
25 Eylül 2018 Salı
|
26 Eylül 2018 Çarşamba
|
27 Eylül 2018 Perşembe
|
KUPAYA BU TURDAN İTİBAREN KATILACAK TAKIMLAR
|
ANTALYASPOR A.Ş.
|
ATİKER KONYASPOR
|
BŞ. BLD. ERZURUMSPOR
|
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|
MKE ANKARAGÜCÜ
|
|
|
|
7.HAFTA
|
28 Eylül 2018 Cuma
|
GALATASARAY A.Ş.
|
B.Ş.BLD. ERZURUMSPOR
|
TÜRK TELEKOM STADI
|
20.00
|
29 Eylül 2018 Cumartesi
|
AYTEMİZ ALANYASPOR
|
AKHİSARSPOR
|
BAHÇEŞEHİR OKULLARI STADYUMU
|
16.00
|
TRABZONSPOR A.Ş.
|
KASIMPAŞA A.Ş.
|
ŞENOL GÜNEŞ SPOR KOMPLEKSİ
|
16.00
|
BEŞİKTAŞ A.Ş.
|
KAYSERİSPOR
|
VODAFONE PARK
|
19.00
|
30 Eylül 2018 Pazar
|
DEMİR GRUP SİVASSPOR
|
BURSASPOR
|
YENİ 4 EYLÜL STADI
|
13.30
|
GÖZTEPE A.Ş.
|
ATİKER KONYASPOR
|
BORNOVA STADI
|
16.00
|
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|
FENERBAHÇE A.Ş.
|
ÇAYKUR DİDİ
|
19.00
|
1 Ekim 2018 Pazartesi
|
MKE ANKARAGÜCÜ
|
ANTALYASPOR A.Ş.
|
|
20.00
|
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|
EVKUR YENİ MALATYASPOR
|
3.İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FATİH TERİM
|
20.00
|
ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP 2. MAÇLAR
|
3 Ekim 2018 Çarşamba
|
FC PORTO
|
GALATASARAY A.Ş.
|
ESTÁDİO DO DRAGÃO
|
22.00
|
AVRUPA LİGİ GRUP 2. MAÇLAR
|
4 Ekim 2018 Perşembe
|
FENERBAHÇE A.Ş.
|
FC SPARTAK TRNAVA
|
ÜLKER STADYUMU
|
19.55
|
R. STANDART DE LIEGE
|
AKHİSARSPOR
|
STADE MAURİCE DUFRASNE
|
22.00
|
MALMÖ FF
|
BEŞİKTAŞ A.Ş.
|
MALMÖ NEW STADİUM
|
22.00
|
8.HAFTA
|
5 Ekim 2018 Cuma
|
KASIMPAŞA A.Ş.
|
GÖZTEPE A.Ş.
|
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|
20.00
|
6 Ekim 2018 Cumartesi
|
KAYSERİSPOR
|
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KADİR HAS
|
13.30
|
B.Ş.BLD. ERZURUMSPOR
|
AYTEMİZ ALANYASPOR
|
ERZURUM KAZIM KARABEKİR
|
16.00
|
BURSASPOR
|
MKE ANKARAGÜCÜ
|
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE
|
16.00
|
ANTALYASPOR A.Ş.
|
GALATASARAY A.Ş.
|
ANTALYA STADYUMU
|
19.00
|
7 Ekim 2018 Pazar
|
EVKUR YENİ MALATYASPOR
|
DEMİR GRUP SİVASSPOR
|
YENİ MALATYA STADYUMU
|
13.30
|
FENERBAHÇE A.Ş.
|
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|
ÜLKER STADYUMU
|
18.00
|
AKHİSARSPOR
|
TRABZONSPOR A.Ş.
|
SPOR TOTO AKHİSAR STADYUMU
|
19.00
|
ATİKER KONYASPOR
|
BEŞİKTAŞ A.Ş.
|
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE
|
20.30
|
UEFA ULUSLAR LİGİ
|
14 Ekim 2018 Pazar
|
RUSYA
|
TÜRKİYE
|
FISHT OLYMPIC STADYUMU
|
19.00
|
9.HAFTA
|
19 Ekim 2018 Cuma
|
GALATASARAY A.Ş.
|
BURSASPOR
|
TÜRK TELEKOM STADI
|
20.00
|
20 Ekim 2018 Cumartesi
|
KASIMPAŞA A.Ş.
|
AKHİSARSPOR
|
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|
13.30
|
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|
KAYSERİSPOR
|
3.İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FATİH TERİM
|
16.00
|
DEMİR GRUP SİVASSPOR
|
FENERBAHÇE A.Ş.
|
YENİ 4 EYLÜL STADI
|
19.00
|
21 Ekim 2018 Pazar
|
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|
ATİKER KONYASPOR
|
ÇAYKUR DİDİ
|
13.30
|
MKE ANKARAGÜCÜ
|
EVKUR YENİ MALATYASPOR
|
|
16.00
|
AYTEMİZ ALANYASPOR
|
ANTALYASPOR A.Ş.
|
BAHÇEŞEHİR OKULLARI STADYUMU
|
16.00
|
GÖZTEPE A.Ş.
|
BEŞİKTAŞ A.Ş.
|
BORNOVA STADI
|
19.00
|
22 Ekim 2018 Pazartesi
|
TRABZONSPOR A.Ş.
|
B.Ş.BLD. ERZURUMSPOR
|
ŞENOL GÜNEŞ SPOR KOMPLEKSİ
|
20.00
|
ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP 3. MAÇLAR
|
24 Ekim 2018 Çarşamba
|
GALATASARAY A.Ş.
|
FC SCHALKE 04
|
TÜRK TELEKOM STADI
|
22.00
|
AVRUPA LİGİ GRUP 3. MAÇLAR
|
25 Ekim 2018 Perşembe
|
RSC ANDERLECHT
|
FENERBAHÇE A.Ş.
|
CONSTANT VANDEN STOCK STADİUM
|
19.55
|
SEVILLA FC
|
AKHİSARSPOR
|
ESTADİO RAMON SANCHEZ-PİZJUAN
|
22.00
|
BEŞİKTAŞ A.Ş.
|
KRC GENK
|
VODAFONE PARK
|
22.00
|
10.HAFTA
|
26 Ekim 2018 Cuma
|
BURSASPOR
|
AYTEMİZ ALANYASPOR
|
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE
|
20.00
|
27 Ekim 2018 Cumartesi
|
B.Ş.BLD. ERZURUMSPOR
|
KASIMPAŞA A.Ş.
|
ERZURUM KAZIM KARABEKİR
|
13.30
|
ATİKER KONYASPOR
|
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE
|
16.00
|
ANTALYASPOR A.Ş.
|
TRABZONSPOR A.Ş.
|
ANTALYA STADYUMU
|
19.00
|
28 Ekim 2018 Pazar
|
KAYSERİSPOR
|
DEMİR GRUP SİVASSPOR
|
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KADİR HAS
|
13.30
|
EVKUR YENİ MALATYASPOR
|
GALATASARAY A.Ş.
|
YENİ MALATYA STADYUMU
|
18.00
|
FENERBAHÇE A.Ş.
|
MKE ANKARAGÜCÜ
|
ÜLKER STADYUMU
|
20.30
|
29 Ekim 2018 Pazartesi
|
AKHİSARSPOR
|
GÖZTEPE A.Ş.
|
SPOR TOTO AKHİSAR STADYUMU
|
20.00
|
BEŞİKTAŞ A.Ş.
|
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|
VODAFONE PARK
|
20.00
|
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. ELEME TURU
|
30 Ekim 2018 Salı
|
31 Ekim 2018 Çarşamba
|
1 Kasım 2018 Perşembe
|
KUPAYA BU TURDAN İTİBAREN KATILACAK TAKIMLAR
|
AYTEMİZ ALANYASPOR
|
BURSASPOR
|
DEMİR GRUP SİVASSPOR
|
EVKUR YENİ MALATYASPOR
|
GÖZTEPE A.Ş.
|
KASIMPAŞA A.Ş.
|
KAYSERİSPOR
|
TRABZONSPOR A.Ş.
|
11.HAFTA
|
2 Kasım 2018 Cuma
|
GALATASARAY A.Ş.
|
FENERBAHÇE A.Ş.
|
TÜRK TELEKOM STADI
|
21.00
|
3 Kasım 2018 Cumartesi
|
KASIMPAŞA A.Ş.
|
ANTALYASPOR A.Ş.
|
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|
13.30
|
AKHİSARSPOR
|
B.Ş.BLD. ERZURUMSPOR
|
SPOR TOTO AKHİSAR STADYUMU
|
16.00
|
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|
BEŞİKTAŞ A.Ş.
|
3.İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FATİH TERİM
|
19.00
|
4 Kasım 2018 Pazar
|
MKE ANKARAGÜCÜ
|
KAYSERİSPOR
|
|
13.30
|
AYTEMİZ ALANYASPOR
|
EVKUR YENİ MALATYASPOR
|
BAHÇEŞEHİR OKULLARI STADYUMU
|
16.00
|
TRABZONSPOR A.Ş.
|
BURSASPOR
|
ŞENOL GÜNEŞ SPOR KOMPLEKSİ
|
19.00
|
5 Kasım 2018 Pazartesi
|
GÖZTEPE A.Ş.
|
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|
BORNOVA STADI
|
20.00
|
DEMİR GRUP SİVASSPOR
|
ATİKER KONYASPOR
|
YENİ 4 EYLÜL STADI
|
20.00
|
ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP 4. MAÇLAR
|
6 Kasım 2018 Salı
|
FC SCHALKE 04
|
GALATASARAY A.Ş.
|
ARENA AUFSCHALKE
|
23.00
|
AVRUPA LİGİ GRUP 4. MAÇLAR
|
8 Kasım 2018 Perşembe
|
FENERBAHÇE A.Ş.
|
RSC ANDERLECHT
|
ÜLKER STADYUMU
|
18.50
|
AKHİSARSPOR
|
SEVILLA FC
|
SPOR TOTO AKHİSAR STADYUMU
|
20.55
|
KRC GENK
|
BEŞİKTAŞ A.Ş.
|
KRC GENK ARENA
|
20.55
|
12.HAFTA
|
9 Kasım 2018 Cuma
|
EVKUR YENİ MALATYASPOR
|
TRABZONSPOR A.Ş.
|
YENİ MALATYA STADYUMU
|
20.00
|
10 Kasım 2018 Cumartesi
|
B.Ş.BLD. ERZURUMSPOR
|
GÖZTEPE A.Ş.
|
ERZURUM KAZIM KARABEKİR
|
13.30
|
ATİKER KONYASPOR
|
MKE ANKARAGÜCÜ
|
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE
|
13.30
|
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|
ÇAYKUR DİDİ
|
16.00
|
KAYSERİSPOR
|
GALATASARAY A.Ş.
|
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KADİR HAS
|
19.00
|
11 Kasım 2018 Pazar
|
BURSASPOR
|
KASIMPAŞA A.Ş.
|
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE
|
13.30
|
FENERBAHÇE A.Ş.
|
AYTEMİZ ALANYASPOR
|
ÜLKER STADYUMU
|
18.00
|
ANTALYASPOR A.Ş.
|
AKHİSARSPOR
|
ANTALYA STADYUMU
|
19.00
|
BEŞİKTAŞ A.Ş.
|
DEMİR GRUP SİVASSPOR
|
VODAFONE PARK
|
20.30
|
UEFA ULUSLAR LİGİ
|
17 Kasım 2018 Cumartesi
|
TÜRKİYE
|
İSVEÇ
|
ESKİŞEHİR YENİ STADYUM
|
20.00
|
13.HAFTA
|
23 Kasım 2018 Cuma
|
GALATASARAY A.Ş.
|
ATİKER KONYASPOR
|
TÜRK TELEKOM STADI
|
20.00
|
24 Kasım 2018 Cumartesi
|
B.Ş.BLD. ERZURUMSPOR
|
ANTALYASPOR A.Ş.
|
ERZURUM KAZIM KARABEKİR
|
13.30
|
AYTEMİZ ALANYASPOR
|
KAYSERİSPOR
|
BAHÇEŞEHİR OKULLARI STADYUMU
|
16.00
|
MKE ANKARAGÜCÜ
|
BEŞİKTAŞ A.Ş.
|
|
19.00
|
25 Kasım 2018 Pazar
|
DEMİR GRUP SİVASSPOR
|
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|
YENİ 4 EYLÜL STADI
|
13.30
|
KASIMPAŞA A.Ş.
|
EVKUR YENİ MALATYASPOR
|
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|
13.30
|
AKHİSARSPOR
|
BURSASPOR
|
SPOR TOTO AKHİSAR STADYUMU
|
16.00
|
TRABZONSPOR A.Ş.
|
FENERBAHÇE A.Ş.
|
ŞENOL GÜNEŞ SPOR KOMPLEKSİ
|
19.00
|
26 Kasım 2018 Pazartesi
|
GÖZTEPE A.Ş.
|
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|
BORNOVA STADI
|
20.00
|
ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP 5. MAÇLAR
|
28 Kasım 2018 Çarşamba
|
FC LOKOMOTİV MOSKVA
|
GALATASARAY A.Ş.
|
STADION LOKOMOTIV
|
20.55
|
AVRUPA LİGİ GRUP 5. MAÇLAR
|
29 Kasım 2018 Perşembe
|
FENERBAHÇE A.Ş.
|
GNK DINAMO
|
ÜLKER STADYUMU
|
20.55
|
FC KRASNODAR
|
AKHİSARSPOR
|
STADİUM KRASNODAR
|
20.55
|
SARPSBORG 08 FF
|
BEŞİKTAŞ A.Ş.
|
SARPSBORG
|
23.00
|
14.HAFTA
|
30 Kasım 2018 Cuma
|
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|
MKE ANKARAGÜCÜ
|
ÇAYKUR DİDİ
|
20.00
|
ATİKER KONYASPOR
|
AYTEMİZ ALANYASPOR
|
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE
|
20.00
|
1 Aralık 2018 Cumartesi
|
ANTALYASPOR A.Ş.
|
GÖZTEPE A.Ş.
|
ANTALYA STADYUMU
|
16.00
|
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|
DEMİR GRUP SİVASSPOR
|
3.İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FATİH TERİM
|
16.00
|
KAYSERİSPOR
|
TRABZONSPOR A.Ş.
|
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KADİR HAS
|
19.00
|
2 Aralık 2018 Pazar
|
BURSASPOR
|
B.Ş.BLD. ERZURUMSPOR
|
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE
|
16.00
|
BEŞİKTAŞ A.Ş.
|
GALATASARAY A.Ş.
|
VODAFONE PARK
|
20.00
|
3 Aralık 2018 Pazartesi
|
EVKUR YENİ MALATYASPOR
|
AKHİSARSPOR
|
YENİ MALATYA STADYUMU
|
20.00
|
FENERBAHÇE A.Ş.
|
KASIMPAŞA A.Ş.
|
ÜLKER STADYUMU
|
20.00
|
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. ELEME TURU 1.MAÇLAR
|
4 Aralık 2018 Salı
|
5 Aralık 2018 Çarşamba
|
6 Aralık 2018 Perşembe
|
KUPAYA BU TURDAN İTİBAREN KATILACAK TAKIMLAR
|
AKHİSARSPOR
|
FENERBAHÇE A.Ş.
|
GALATASARAY A.Ş.
|
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|
15.HAFTA
|
7 Aralık 2018 Cuma
|
AYTEMİZ ALANYASPOR
|
BEŞİKTAŞ A.Ş.
|
BAHÇEŞEHİR OKULLARI STADYUMU
|
20.00
|
8 Aralık 2018 Cumartesi
|
DEMİR GRUP SİVASSPOR
|
GÖZTEPE A.Ş.
|
YENİ 4 EYLÜL STADI
|
13.30
|
TRABZONSPOR A.Ş.
|
ATİKER KONYASPOR
|
ŞENOL GÜNEŞ SPOR KOMPLEKSİ
|
16.00
|
GALATASARAY A.Ş.
|
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|
TÜRK TELEKOM STADI
|
19.00
|
9 Aralık 2018 Pazar
|
B.Ş.BLD. ERZURUMSPOR
|
EVKUR YENİ MALATYASPOR
|
ERZURUM KAZIM KARABEKİR
|
13.30
|
BURSASPOR
|
ANTALYASPOR A.Ş.
|
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE
|
16.00
|
AKHİSARSPOR
|
FENERBAHÇE A.Ş.
|
SPOR TOTO AKHİSAR STADYUMU
|
19.00
|
10 Aralık 2018 Pazartesi
|
KASIMPAŞA A.Ş.
|
KAYSERİSPOR
|
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|
20.00
|
MKE ANKARAGÜCÜ
|
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|
|
20.00
|
ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP 6. MAÇLAR
|
11 Aralık 2018 Salı
|
GALATASARAY A.Ş.
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FC PORTO
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TÜRK TELEKOM STADI
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20.55
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AVRUPA LİGİ GRUP 6. MAÇLAR
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13 Aralık 2018 Perşembe
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AKHİSARSPOR
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R. STANDART DE LIEGE
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SPOR TOTO AKHİSAR STADYUMU
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20.55
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BEŞİKTAŞ A.Ş.
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MALMÖ FF
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VODAFONE PARK
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20.55
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FC SPARTAK TRNAVA
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FENERBAHÇE A.Ş.
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STADİON ANTONA MALATİNSKEHO
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23.00
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16.HAFTA
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14 Aralık 2018 Cuma
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GÖZTEPE A.Ş.
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BURSASPOR
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BORNOVA STADI
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20.00
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15 Aralık 2018 Cumartesi
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ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
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AYTEMİZ ALANYASPOR
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ÇAYKUR DİDİ
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13.30
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DEMİR GRUP SİVASSPOR
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MKE ANKARAGÜCÜ
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YENİ 4 EYLÜL STADI
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13.30
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ATİKER KONYASPOR
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KASIMPAŞA A.Ş.
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KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE
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16.00
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MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
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GALATASARAY A.Ş.
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3.İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FATİH TERİM
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19.00
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16 Aralık 2018 Pazar
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EVKUR YENİ MALATYASPOR
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ANTALYASPOR A.Ş.
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YENİ MALATYA STADYUMU
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13.30
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KAYSERİSPOR
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AKHİSARSPOR
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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KADİR HAS
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16.00
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BEŞİKTAŞ A.Ş.
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TRABZONSPOR A.Ş.
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VODAFONE PARK
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19.00
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17 Aralık 2018 Pazartesi
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FENERBAHÇE A.Ş.
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B.Ş.BLD. ERZURUMSPOR
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ÜLKER STADYUMU
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20.00
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ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. ELEME TURU 2.MAÇLAR
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18 Aralık 2018 Salı
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19 Aralık 2018 Çarşamba
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20 Aralık 2018 Perşembe
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17.HAFTA
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22 Aralık 2018 Cumartesi
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MKE ANKARAGÜCÜ
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GÖZTEPE A.Ş.
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13.30
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AYTEMİZ ALANYASPOR
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MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
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BAHÇEŞEHİR OKULLARI STADYUMU
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16.00
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KASIMPAŞA A.Ş.
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BEŞİKTAŞ A.Ş.
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RECEP TAYYİP ERDOĞAN
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19.00
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23 Aralık 2018 Pazar
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B.Ş.BLD. ERZURUMSPOR
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KAYSERİSPOR
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ERZURUM KAZIM KARABEKİR
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13.30
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BURSASPOR
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EVKUR YENİ MALATYASPOR
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BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE
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16.00
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TRABZONSPOR A.Ş.
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ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
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ŞENOL GÜNEŞ SPOR KOMPLEKSİ
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16.00
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GALATASARAY A.Ş.
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DEMİR GRUP SİVASSPOR
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TÜRK TELEKOM STADI
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19.00
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24 Aralık 2018 Pazartesi
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AKHİSARSPOR
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ATİKER KONYASPOR
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SPOR TOTO AKHİSAR STADYUMU
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20.00
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ANTALYASPOR A.Ş.
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FENERBAHÇE A.Ş.
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ANTALYA STADYUMU
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20.00
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ