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Haberler > Futbol > Son dakika: TFF, Spor Toto Süper Lig'in ilk yarı fikstürünü açıkladı - İşte derbi tarihleri

Son dakika: TFF, Spor Toto Süper Lig'in ilk yarı fikstürünü açıkladı

Son dakika haberine göre TFF, Spor Toto Süper Lig'de ilk yarı fikstürünü açıkladı. Buna göre 6. haftadaki Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi 24 Eylül Pazartesi günü oynanacak. 11. haftadaki Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 2 Kasım Cuma günü oynanacak. 14. haftadaki Beşiktaş - Galatasaray derbisi ise 2 Aralık Pazar günü oynanacak

09 Eylül 2018 Pazar, 13:10:04 | Güncelleme:

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 5-17 haftalarının müsabaka programı açıklandı. Program, Avrupa kupalarında mücadele eden kulüplerimizin müsabaka programları, Ziraat Türkiye Kupası müsabakaları ve yayıncı kuruluşun talepleri dikkate alınarak hazırlandı. Ziraat Türkiye Kupası'nda oluşacak eşleşmeler, yayın programında yaşanabilecek değişiklikler ve mücbir sebepler sonucunda programda değişiklik yapılabilir."

5.HAFTA

14 Eylül 2018 Cuma

GALATASARAY A.Ş.

KASIMPAŞA A.Ş.

TÜRK TELEKOM STADI

20.00

15 Eylül 2018 Cumartesi

MKE ANKARAGÜCÜ

AKHİSARSPOR

 

17.00

GÖZTEPE A.Ş.

KAYSERİSPOR

BORNOVA STADI

20.00

BEŞİKTAŞ A.Ş.

EVKUR YENİ MALATYASPOR

VODAFONE PARK

20.00

16 Eylül 2018 Pazar

DEMİR GRUP SİVASSPOR

B.Ş.BLD. ERZURUMSPOR

YENİ 4 EYLÜL STADI

17.00

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

ANTALYASPOR A.Ş.

3.İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FATİH TERİM

17.00

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

BURSASPOR

ÇAYKUR DİDİ

20.00

ATİKER KONYASPOR

FENERBAHÇE A.Ş.

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE

20.00

17 Eylül 2018 Pazartesi

AYTEMİZ ALANYASPOR

TRABZONSPOR A.Ş.

BAHÇEŞEHİR OKULLARI STADYUMU

20.00

 

ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP 1. MAÇLAR

18 Eylül 2018 Salı

GALATASARAY A.Ş.

FC LOKOMOTİV MOSKVA

TÜRK TELEKOM STADI

22.00

AVRUPA LİGİ GRUP 1. MAÇLAR

20 Eylül 2018 Perşembe

AKHİSARSPOR

FC KRASNODAR

SPOR TOTO AKHİSAR STADYUMU

19.55

BEŞİKTAŞ A.Ş.

SARPSBORG 08 FF

VODAFONE PARK

19.55

GNK DINAMO

FENERBAHÇE A.Ş.

STADİON MAKSİMİR

22.00

 

6.HAFTA

21 Eylül 2018 Cuma

B.Ş.BLD. ERZURUMSPOR

MKE ANKARAGÜCÜ

ERZURUM KAZIM KARABEKİR

20.00

BURSASPOR

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE

20.00

22 Eylül 2018 Cumartesi

EVKUR YENİ MALATYASPOR

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

YENİ MALATYA STADYUMU

13.30

KAYSERİSPOR

ATİKER KONYASPOR

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KADİR HAS

16.00

TRABZONSPOR A.Ş.

GÖZTEPE A.Ş.

ŞENOL GÜNEŞ SPOR KOMPLEKSİ

19.00

23 Eylül 2018 Pazar

KASIMPAŞA A.Ş.

AYTEMİZ ALANYASPOR

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

16.00

ANTALYASPOR A.Ş.

DEMİR GRUP SİVASSPOR

ANTALYA STADYUMU

19.00

AKHİSARSPOR

GALATASARAY A.Ş.

SPOR TOTO AKHİSAR STADYUMU

19.00

24 Eylül 2018 Pazartesi

FENERBAHÇE A.Ş.

BEŞİKTAŞ A.Ş.

ÜLKER STADYUMU

21.00

 

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. ELEME TURU

25 Eylül 2018 Salı

26 Eylül 2018 Çarşamba

27 Eylül 2018 Perşembe

KUPAYA BU TURDAN İTİBAREN KATILACAK TAKIMLAR

ANTALYASPOR A.Ş.

ATİKER KONYASPOR

BŞ. BLD. ERZURUMSPOR

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

MKE ANKARAGÜCÜ

 

 

 

 

7.HAFTA

28 Eylül 2018 Cuma

GALATASARAY A.Ş.

B.Ş.BLD. ERZURUMSPOR

TÜRK TELEKOM STADI

20.00

29 Eylül 2018 Cumartesi

AYTEMİZ ALANYASPOR

AKHİSARSPOR

BAHÇEŞEHİR OKULLARI STADYUMU

16.00

TRABZONSPOR A.Ş.

KASIMPAŞA A.Ş.

ŞENOL GÜNEŞ SPOR KOMPLEKSİ

16.00

BEŞİKTAŞ A.Ş.

KAYSERİSPOR

VODAFONE PARK

19.00

30 Eylül 2018 Pazar

DEMİR GRUP SİVASSPOR

BURSASPOR

YENİ 4 EYLÜL STADI

13.30

GÖZTEPE A.Ş.

ATİKER KONYASPOR

BORNOVA STADI

16.00

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

FENERBAHÇE A.Ş.

ÇAYKUR DİDİ

19.00

1 Ekim 2018 Pazartesi

MKE ANKARAGÜCÜ

ANTALYASPOR A.Ş.

 

20.00

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

EVKUR YENİ MALATYASPOR

3.İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FATİH TERİM

20.00

 

ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP 2. MAÇLAR

3 Ekim 2018 Çarşamba

FC PORTO

GALATASARAY A.Ş.

ESTÁDİO DO DRAGÃO

22.00

AVRUPA LİGİ GRUP 2. MAÇLAR

4 Ekim 2018 Perşembe

FENERBAHÇE A.Ş.

FC SPARTAK TRNAVA

ÜLKER STADYUMU

19.55

R. STANDART DE LIEGE

AKHİSARSPOR

STADE MAURİCE DUFRASNE

22.00

MALMÖ FF

BEŞİKTAŞ A.Ş.

MALMÖ NEW STADİUM

22.00

 

8.HAFTA

5 Ekim 2018 Cuma

KASIMPAŞA A.Ş.

GÖZTEPE A.Ş.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

20.00

6 Ekim 2018 Cumartesi

KAYSERİSPOR

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KADİR HAS

13.30

B.Ş.BLD. ERZURUMSPOR

AYTEMİZ ALANYASPOR

ERZURUM KAZIM KARABEKİR

16.00

BURSASPOR

MKE ANKARAGÜCÜ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE

16.00

ANTALYASPOR A.Ş.

GALATASARAY A.Ş.

ANTALYA STADYUMU

19.00

7 Ekim 2018 Pazar

EVKUR YENİ MALATYASPOR

DEMİR GRUP SİVASSPOR

YENİ MALATYA STADYUMU

13.30

FENERBAHÇE A.Ş.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

ÜLKER STADYUMU

18.00

AKHİSARSPOR

TRABZONSPOR A.Ş.

SPOR TOTO AKHİSAR STADYUMU

19.00

ATİKER KONYASPOR

BEŞİKTAŞ A.Ş.

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE

20.30

 

 

UEFA ULUSLAR LİGİ

14 Ekim 2018 Pazar

RUSYA

TÜRKİYE

FISHT OLYMPIC STADYUMU

19.00

  

9.HAFTA

19 Ekim 2018 Cuma

GALATASARAY A.Ş.

BURSASPOR

TÜRK TELEKOM STADI

20.00

20 Ekim 2018 Cumartesi

KASIMPAŞA A.Ş.

AKHİSARSPOR

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

13.30

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

KAYSERİSPOR

3.İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FATİH TERİM

16.00

DEMİR GRUP SİVASSPOR

FENERBAHÇE A.Ş.

YENİ 4 EYLÜL STADI

19.00

21 Ekim 2018 Pazar

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

ATİKER KONYASPOR

ÇAYKUR DİDİ

13.30

MKE ANKARAGÜCÜ

EVKUR YENİ MALATYASPOR

 

16.00

AYTEMİZ ALANYASPOR

ANTALYASPOR A.Ş.

BAHÇEŞEHİR OKULLARI STADYUMU

16.00

GÖZTEPE A.Ş.

BEŞİKTAŞ A.Ş.

BORNOVA STADI

19.00

22 Ekim 2018 Pazartesi

TRABZONSPOR A.Ş.

B.Ş.BLD. ERZURUMSPOR

ŞENOL GÜNEŞ SPOR KOMPLEKSİ

20.00

 

ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP 3. MAÇLAR

24 Ekim 2018 Çarşamba

GALATASARAY A.Ş.

FC SCHALKE 04

TÜRK TELEKOM STADI

22.00

AVRUPA LİGİ GRUP 3. MAÇLAR

25 Ekim 2018 Perşembe

RSC ANDERLECHT

FENERBAHÇE A.Ş.

CONSTANT VANDEN STOCK STADİUM

19.55

SEVILLA FC

AKHİSARSPOR

ESTADİO RAMON SANCHEZ-PİZJUAN

22.00

BEŞİKTAŞ A.Ş.

KRC GENK

VODAFONE PARK

22.00

 

10.HAFTA

26 Ekim 2018 Cuma

BURSASPOR

AYTEMİZ ALANYASPOR

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE

20.00

27 Ekim 2018 Cumartesi

B.Ş.BLD. ERZURUMSPOR

KASIMPAŞA A.Ş.

ERZURUM KAZIM KARABEKİR

13.30

ATİKER KONYASPOR

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE

16.00

ANTALYASPOR A.Ş.

TRABZONSPOR A.Ş.

ANTALYA STADYUMU

19.00

28 Ekim 2018 Pazar

KAYSERİSPOR

DEMİR GRUP SİVASSPOR

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KADİR HAS

13.30

EVKUR YENİ MALATYASPOR

GALATASARAY A.Ş.

YENİ MALATYA STADYUMU

18.00

FENERBAHÇE A.Ş.

MKE ANKARAGÜCÜ

ÜLKER STADYUMU

20.30

29 Ekim 2018 Pazartesi

AKHİSARSPOR

GÖZTEPE A.Ş.

SPOR TOTO AKHİSAR STADYUMU

20.00

BEŞİKTAŞ A.Ş.

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

VODAFONE PARK

20.00

 

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. ELEME TURU

30 Ekim 2018 Salı

31 Ekim 2018 Çarşamba

1 Kasım 2018 Perşembe

KUPAYA BU TURDAN İTİBAREN KATILACAK TAKIMLAR

AYTEMİZ ALANYASPOR

BURSASPOR

DEMİR GRUP SİVASSPOR

EVKUR YENİ MALATYASPOR

GÖZTEPE A.Ş.

KASIMPAŞA A.Ş.

KAYSERİSPOR

TRABZONSPOR A.Ş.

  

11.HAFTA

2 Kasım 2018 Cuma

GALATASARAY A.Ş.

FENERBAHÇE A.Ş.

TÜRK TELEKOM STADI

21.00

3 Kasım 2018 Cumartesi

KASIMPAŞA A.Ş.

ANTALYASPOR A.Ş.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

13.30

AKHİSARSPOR

B.Ş.BLD. ERZURUMSPOR

SPOR TOTO AKHİSAR STADYUMU

16.00

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

BEŞİKTAŞ A.Ş.

3.İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FATİH TERİM

19.00

4 Kasım 2018 Pazar

MKE ANKARAGÜCÜ

KAYSERİSPOR

 

13.30

AYTEMİZ ALANYASPOR

EVKUR YENİ MALATYASPOR

BAHÇEŞEHİR OKULLARI STADYUMU

16.00

TRABZONSPOR A.Ş.

BURSASPOR

ŞENOL GÜNEŞ SPOR KOMPLEKSİ

19.00

5 Kasım 2018 Pazartesi

GÖZTEPE A.Ş.

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

BORNOVA STADI

20.00

DEMİR GRUP SİVASSPOR

ATİKER KONYASPOR

YENİ 4 EYLÜL STADI

20.00

 

ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP 4. MAÇLAR

6 Kasım 2018 Salı

FC SCHALKE 04

GALATASARAY A.Ş.

ARENA AUFSCHALKE

23.00

AVRUPA LİGİ GRUP 4. MAÇLAR

8 Kasım 2018 Perşembe

FENERBAHÇE A.Ş.

RSC ANDERLECHT

ÜLKER STADYUMU

18.50

AKHİSARSPOR

SEVILLA FC

SPOR TOTO AKHİSAR STADYUMU

20.55

KRC GENK

BEŞİKTAŞ A.Ş.

KRC GENK ARENA

20.55

 

12.HAFTA

9 Kasım 2018 Cuma

EVKUR YENİ MALATYASPOR

TRABZONSPOR A.Ş.

YENİ MALATYA STADYUMU

20.00

10 Kasım 2018 Cumartesi

B.Ş.BLD. ERZURUMSPOR

GÖZTEPE A.Ş.

ERZURUM KAZIM KARABEKİR

13.30

ATİKER KONYASPOR

MKE ANKARAGÜCÜ

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE

13.30

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

ÇAYKUR DİDİ

16.00

KAYSERİSPOR

GALATASARAY A.Ş.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KADİR HAS

19.00

11 Kasım 2018 Pazar

BURSASPOR

KASIMPAŞA A.Ş.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE

13.30

FENERBAHÇE A.Ş.

AYTEMİZ ALANYASPOR

ÜLKER STADYUMU

18.00

ANTALYASPOR A.Ş.

AKHİSARSPOR

ANTALYA STADYUMU

19.00

BEŞİKTAŞ A.Ş.

DEMİR GRUP SİVASSPOR

VODAFONE PARK

20.30

 

UEFA ULUSLAR LİGİ

17 Kasım 2018 Cumartesi

TÜRKİYE

İSVEÇ

ESKİŞEHİR YENİ STADYUM

20.00

 

13.HAFTA

23 Kasım 2018 Cuma

GALATASARAY A.Ş.

ATİKER KONYASPOR

TÜRK TELEKOM STADI

20.00

24 Kasım 2018 Cumartesi

B.Ş.BLD. ERZURUMSPOR

ANTALYASPOR A.Ş.

ERZURUM KAZIM KARABEKİR

13.30

AYTEMİZ ALANYASPOR

KAYSERİSPOR

BAHÇEŞEHİR OKULLARI STADYUMU

16.00

MKE ANKARAGÜCÜ

BEŞİKTAŞ A.Ş.

 

19.00

25 Kasım 2018 Pazar

DEMİR GRUP SİVASSPOR

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

YENİ 4 EYLÜL STADI

13.30

KASIMPAŞA A.Ş.

EVKUR YENİ MALATYASPOR

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

13.30

AKHİSARSPOR

BURSASPOR

SPOR TOTO AKHİSAR STADYUMU

16.00

TRABZONSPOR A.Ş.

FENERBAHÇE A.Ş.

ŞENOL GÜNEŞ SPOR KOMPLEKSİ

19.00

26 Kasım 2018 Pazartesi

GÖZTEPE A.Ş.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

BORNOVA STADI

20.00

 

ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP 5. MAÇLAR

28 Kasım 2018 Çarşamba

FC LOKOMOTİV MOSKVA

GALATASARAY A.Ş.

STADION LOKOMOTIV

20.55

AVRUPA LİGİ GRUP 5. MAÇLAR

29 Kasım 2018 Perşembe

FENERBAHÇE A.Ş.

GNK DINAMO

ÜLKER STADYUMU

20.55

FC KRASNODAR

AKHİSARSPOR

STADİUM KRASNODAR

20.55

SARPSBORG 08 FF

BEŞİKTAŞ A.Ş.

SARPSBORG

23.00

 

14.HAFTA

30 Kasım 2018 Cuma

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

MKE ANKARAGÜCÜ

ÇAYKUR DİDİ

20.00

ATİKER KONYASPOR

AYTEMİZ ALANYASPOR

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE

20.00

1 Aralık 2018 Cumartesi

ANTALYASPOR A.Ş.

GÖZTEPE A.Ş.

ANTALYA STADYUMU

16.00

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

DEMİR GRUP SİVASSPOR

3.İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FATİH TERİM

16.00

KAYSERİSPOR

TRABZONSPOR A.Ş.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KADİR HAS

19.00

2 Aralık 2018 Pazar

BURSASPOR

B.Ş.BLD. ERZURUMSPOR

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE

16.00

BEŞİKTAŞ A.Ş.

GALATASARAY A.Ş.

VODAFONE PARK

20.00

3 Aralık 2018 Pazartesi

EVKUR YENİ MALATYASPOR

AKHİSARSPOR

YENİ MALATYA STADYUMU

20.00

FENERBAHÇE A.Ş.

KASIMPAŞA A.Ş.

ÜLKER STADYUMU

20.00

 

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. ELEME TURU 1.MAÇLAR

4 Aralık 2018 Salı

5 Aralık 2018 Çarşamba

6 Aralık 2018 Perşembe

KUPAYA BU TURDAN İTİBAREN KATILACAK TAKIMLAR

AKHİSARSPOR

FENERBAHÇE A.Ş.

GALATASARAY A.Ş.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

 

15.HAFTA

7 Aralık 2018 Cuma

AYTEMİZ ALANYASPOR

BEŞİKTAŞ A.Ş.

BAHÇEŞEHİR OKULLARI STADYUMU

20.00

8 Aralık 2018 Cumartesi

DEMİR GRUP SİVASSPOR

GÖZTEPE A.Ş.

YENİ 4 EYLÜL STADI

13.30

TRABZONSPOR A.Ş.

ATİKER KONYASPOR

ŞENOL GÜNEŞ SPOR KOMPLEKSİ

16.00

GALATASARAY A.Ş.

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

TÜRK TELEKOM STADI

19.00

9 Aralık 2018 Pazar

B.Ş.BLD. ERZURUMSPOR

EVKUR YENİ MALATYASPOR

ERZURUM KAZIM KARABEKİR

13.30

BURSASPOR

ANTALYASPOR A.Ş.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE

16.00

AKHİSARSPOR

FENERBAHÇE A.Ş.

SPOR TOTO AKHİSAR STADYUMU

19.00

10 Aralık 2018 Pazartesi

KASIMPAŞA A.Ş.

KAYSERİSPOR

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

20.00

MKE ANKARAGÜCÜ

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

 

20.00

 

ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP 6. MAÇLAR

11 Aralık 2018 Salı

GALATASARAY A.Ş.

FC PORTO

TÜRK TELEKOM STADI

20.55

AVRUPA LİGİ GRUP 6. MAÇLAR

13 Aralık 2018 Perşembe

AKHİSARSPOR

R. STANDART DE LIEGE

SPOR TOTO AKHİSAR STADYUMU

20.55

BEŞİKTAŞ A.Ş.

MALMÖ FF

VODAFONE PARK

20.55

FC SPARTAK TRNAVA

FENERBAHÇE A.Ş.

STADİON ANTONA MALATİNSKEHO

23.00

 

16.HAFTA

14 Aralık 2018 Cuma

GÖZTEPE A.Ş.

BURSASPOR

BORNOVA STADI

20.00

15 Aralık 2018 Cumartesi

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

AYTEMİZ ALANYASPOR

ÇAYKUR DİDİ

13.30

DEMİR GRUP SİVASSPOR

MKE ANKARAGÜCÜ

YENİ 4 EYLÜL STADI

13.30

ATİKER KONYASPOR

KASIMPAŞA A.Ş.

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE

16.00

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

GALATASARAY A.Ş.

3.İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FATİH TERİM

19.00

16 Aralık 2018 Pazar

EVKUR YENİ MALATYASPOR

ANTALYASPOR A.Ş.

YENİ MALATYA STADYUMU

13.30

KAYSERİSPOR

AKHİSARSPOR

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KADİR HAS

16.00

BEŞİKTAŞ A.Ş.

TRABZONSPOR A.Ş.

VODAFONE PARK

19.00

17 Aralık 2018 Pazartesi

FENERBAHÇE A.Ş.

B.Ş.BLD. ERZURUMSPOR

ÜLKER STADYUMU

20.00

 

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. ELEME TURU 2.MAÇLAR

18 Aralık 2018 Salı

19 Aralık 2018 Çarşamba

20 Aralık 2018 Perşembe

 

17.HAFTA

22 Aralık 2018 Cumartesi

MKE ANKARAGÜCÜ

GÖZTEPE A.Ş.

 

13.30

AYTEMİZ ALANYASPOR

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

BAHÇEŞEHİR OKULLARI STADYUMU

16.00

KASIMPAŞA A.Ş.

BEŞİKTAŞ A.Ş.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

19.00

23 Aralık 2018 Pazar

B.Ş.BLD. ERZURUMSPOR

KAYSERİSPOR

ERZURUM KAZIM KARABEKİR

13.30

BURSASPOR

EVKUR YENİ MALATYASPOR

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE

16.00

TRABZONSPOR A.Ş.

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

ŞENOL GÜNEŞ SPOR KOMPLEKSİ

16.00

GALATASARAY A.Ş.

DEMİR GRUP SİVASSPOR

TÜRK TELEKOM STADI

19.00

24 Aralık 2018 Pazartesi

AKHİSARSPOR

ATİKER KONYASPOR

SPOR TOTO AKHİSAR STADYUMU

20.00

ANTALYASPOR A.Ş.

FENERBAHÇE A.Ş.

ANTALYA STADYUMU

20.00

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Yorumlar 1
  • Misafir 15 dakika önce
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