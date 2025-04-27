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        Haberler Yaşam Son dakika: Titanic'ten çıkan "kehanet niteliğindeki" mektup 400 bin dolara satıldı

        Titanic'ten çıkan "kehanet niteliğindeki" mektup 400 bin dolara satıldı

        Titanic'in yolculuğa başladığı ve batmasından 3 gün önce yazılan "kehanet niteliği"ndeki mektup açık artırmaya çıktı. 80 bin dolara satılması beklenen mektup 400 bin dolara alıcı buldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 09:22 Güncelleme: 27.04.2025 - 09:22
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        'Kehanet niteliği'ndeki mektuba 400 bin dolar
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        Titanic kazazedelerinden Archibald Gracie tarafından geminin batmasından günler önce yazılan mektup, açık arttırmada yaklaşık 400 bin dolara satıldı.

        İngiltere'deki Henry Aldridge & Son müzayede evinde, Titanic kazazedelerinden Gracie tarafından yolculuk sırasında yazılmış mektup görücüye çıktı.

        Geminin batmasından 5 gün önce yazılan mektup, ABD'li bir koleksiyoncu tarafından 399 bin dolara satın alındı.

        "Kehanet niteliğinde" olarak tanımlanan mektupta ise Gracie'nin Titanic hakkında, "Güzel bir gemi, ancak bir yargıya varmadan önce yolculuğumun bitmesini bekleyeceğim" ifadelerini kullandığı belirtildi.

        İlk tahminlere göre, yaklaşık 80 bin dolardan alıcı bulması beklenen mektubun satış fiyatı ise dikkati çekti.

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        Mektubu kaleme alan Gracie kazayı atlattıktan sonra, yaşadıklarını anlattığı "Titanic Hakkındaki Gerçekler" isimli bir kitap yazmıştı. Kaza günü geçirdiği hipotermiyi tam anlamıyla atlatamayan Gracie, Titanic'in batmasından 8 ay sonra diyabete bağlı komplikasyonlardan hayatını kaybetmişti.

        TITANİC ATLANTİK'İN SULARINA GÖMÜLMÜŞTÜ

        Lüks yolcu gemisi Titanic, 10 Nisan 1912'de 2 bin 224 yolcu ve mürettebatla New York'a gitmek üzere İngiltere'nin Southampton kentinden yola çıkmıştı.

        Gemi, 15 Nisan 1912'de bir buzdağına çarptıktan sonra Kuzey Atlantik'in sularına gömülmüştü.

        Kazada 1500'den fazla kişi yaşamını yitirmişti. Birkaç saat sonra kaza yerine ulaşan Carpathia gemisi 710 kişiyi kurtarmıştı.

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