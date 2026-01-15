Habertürk
        Son dakika: Tokat haberleri: Banka hesabı kiralayıp dolandırıcılara gönderen kişilere operasyon: 16 gözaltı

        Banka hesabı kiralayıp dolandırıcılara gönderen kişilere operasyon: 16 gözaltı

        Tokat ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda, banka hesaplarını para karşılığı kiralayarak yasa dışı bahis ve dolandırıcılıkta kullandırdıkları belirlenen 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, hesapların aktif olduğu cep telefonlarını dikkat çekmemek için otobüslerle "emanet paket" olarak başka şehirlere gönderdikleri tespit edildi. Operasyonda elebaşı olduğu öne sürülen C.Y. ile birlikte yakalanan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 11:29 Güncelleme: 15.01.2026 - 11:30
        Tokat ve İstanbul’da düzenlenen operasyonda, vatandaşların banka hesaplarını para karşılığı kiralayıp yasa dışı bahis ve dolandırıcılık şüphelilerine gönderdikleri belirlenen 16 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, hesapların aktif olduğu telefonları, dikkat çekmemek için otobüslerle emanet paket olarak başka şehirlere gönderdiği ortaya çıktı.

        ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ DEŞİFRE EDİLDİ

        DHA'nın haberine göre; İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede berberlik yapan C.Y.'nin, vatandaşlara 10 ile 15 bin lira arasında ödeme vadederek banka hesaplarını kiraladığı bilgisine ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin çalışma yöntemi deşifre edildi.

        "EMANET PAKET" OLARAK VERMİŞLER

        Şüphelilerin, ikna ettikleri kişiler adına yeni hat ve cep telefonu aldıkları, banka hesaplarını bu telefonlarda aktif ettikten sonra cihazları İstanbul'daki bağlantılarına ulaştırmak için otogardan yolcu otobüslerine "Emanet paket" olarak verdikleri belirlendi. Bu hesapların daha sonra yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarından elde edilen paraların trafiğinde kullanıldığı tespit edildi.

        16 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Jandarma ekipleri, 11 Ocak'ta İstanbul ve Erbaa'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda, suç örgütünün elebaşı olduğu öne sürülen 'Ateş' kod adlı C.Y. ile İstanbul'daki bağlantısı B.E.'nin de aralarında bulunduğu toplam 16 kişi gözaltına alındı.

        ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

        Operasyon kapsamında Erbaa'da yakalanan E.S., K.E., C.E., H.K., R.C.Y., F.B., H.O., M.C.Ç., U.D., D.Y., Kerim D., Özlem T., Yusuf Ö. ve Taner A. ile İstanbul'da yakalanan Barış E., jandarmadaki 4 günlük gözaltı sürelerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Erbaa Adliyesi'ne sevk edildi.

