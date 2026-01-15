Tokat ve İstanbul’da düzenlenen operasyonda, vatandaşların banka hesaplarını para karşılığı kiralayıp yasa dışı bahis ve dolandırıcılık şüphelilerine gönderdikleri belirlenen 16 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, hesapların aktif olduğu telefonları, dikkat çekmemek için otobüslerle emanet paket olarak başka şehirlere gönderdiği ortaya çıktı.

ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ DEŞİFRE EDİLDİ

DHA'nın haberine göre; İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede berberlik yapan C.Y.'nin, vatandaşlara 10 ile 15 bin lira arasında ödeme vadederek banka hesaplarını kiraladığı bilgisine ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin çalışma yöntemi deşifre edildi.

"EMANET PAKET" OLARAK VERMİŞLER

Şüphelilerin, ikna ettikleri kişiler adına yeni hat ve cep telefonu aldıkları, banka hesaplarını bu telefonlarda aktif ettikten sonra cihazları İstanbul'daki bağlantılarına ulaştırmak için otogardan yolcu otobüslerine "Emanet paket" olarak verdikleri belirlendi. Bu hesapların daha sonra yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarından elde edilen paraların trafiğinde kullanıldığı tespit edildi.

16 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekipleri, 11 Ocak'ta İstanbul ve Erbaa'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda, suç örgütünün elebaşı olduğu öne sürülen 'Ateş' kod adlı C.Y. ile İstanbul'daki bağlantısı B.E.'nin de aralarında bulunduğu toplam 16 kişi gözaltına alındı.