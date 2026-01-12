Tokat'ın Emirseyit beldesir kıraathanede çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

TABANCA İLE ATEŞ ETTİ

İHA'nın haberine göre olay, Olay merkeze bağlı Emirseyit beldesindeki bir kıraathanede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre saat 16.00 sıralarında C.E. (47), aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Koray Alyüz'e (46) tabanca ile ateş etti.

TÜM MÜDAHELELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Başından ağır yaralanan Koray Alyüz, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Alyüz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından şüpheli C.E. ise kavga sırasında başına aldığı sopa darbesi sonucu yaralandığı öğrenildi. C.E. sağlık ekipleri tarafından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.