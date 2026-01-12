Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Tokat'ta silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Tokat'ta silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti

        Tokat'ın Emirseyit beldesinde bir kıraathanede çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2026 - 17:38 Güncelleme: 12.01.2026 - 17:38
        Silahlı kavgada can verdi
        Tokat'ın Emirseyit beldesir kıraathanede çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        TABANCA İLE ATEŞ ETTİ

        İHA'nın haberine göre olay, Olay merkeze bağlı Emirseyit beldesindeki bir kıraathanede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre saat 16.00 sıralarında C.E. (47), aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Koray Alyüz'e (46) tabanca ile ateş etti.

        TÜM MÜDAHELELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Başından ağır yaralanan Koray Alyüz, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Alyüz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Olayın ardından şüpheli C.E. ise kavga sırasında başına aldığı sopa darbesi sonucu yaralandığı öğrenildi. C.E. sağlık ekipleri tarafından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

