Ortaokul ve lise öğrencileri yüz yüze eğitime başladı

'Torbacı' dehşeti! Silahla vurdu 0:00 / 0:00

İHA

Bursa'da torbacı, uyuşturucu sattığı kişiden parasını alamayınca silahına sarıldı. Olayda zanlı kaçarken, Mehmet B. ağır yaralandı.

Olay, dün akşam 20.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Çirişhane Mahallesi Yavuz Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre A.A., uyuşturucu sattığı Mehmet B.'den ücretini alamayınca kapı önünde tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında yaşanan arbedede A.A., yanında bulundurduğu silah ile Mehmet B.'ye ateş açtı. Sırtından vurulan Mehmet B., kanlar içinde yere yığılırken, sesleri duyan komşuları durumu polis ve sağlık ekibine sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalesi ile birlikte yaralı Mehmet B.'yi Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralının durumu ciddiyetini korurken, olay yerinden kaçan şüpheli A.A.'yı bulmak için polis ekipleri çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.