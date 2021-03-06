Belediye başkanının da yaşadığı binada yangın!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA! Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un da yaşadığı binada feci yangın! - HABERLER
ABONE OL

Torbalı'da apartman dairesine yangın, Belediye başkanı dahil 7 kişi dumandan etkilendi

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur ile ailesinin de yaşadığı daireye sıçrayan yangın, korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur ile 6 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. 7 kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi

SON DAKİKA! Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un da yaşadığı binada feci yangın! - HABERLER
Belediye başkanının da yaşadığı binada yangın!
0:00 / 0:00
DHA

İzmir'in Torbalı ilçesinde apartmanda çıkan yangında, Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur ile 6 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 03.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Koruluk Evleri'nde bulunan bir apartmanın 2'nci katında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur ile ailesinin de yaşadığı daireye sıçradı.

Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, apartman sakinleri tahliye edildi. Yangın, nedeniyle İsmail Uygur, eşi Afet Uygur ve çocukları Ege Uygur'un yanı sıra 4 apartman sakini dumandan etkilendi.

Sağlık ekipleri, dumandan etkilenenlere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra 7 kişiyi Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedavileri tamamlanan 5 kişi taburcu olurken, Uygur çiftinin Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

Tedavisi devam eden Uygur çiftinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Okul servislerinde yeni ücretler! - Haberler
GÜNDEMOkul servislerinde normalleşme tarifesi
Bugün kafeler açık mı? Cumartesi günü İstanbul'da kafeler bugün açık mı?
GÜNDEMBugün kafeler açık mı?
Şubat ayında 78 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
GÜNDEMŞubat ayında 78 terörist etkisiz hale getirildi
YÖKDİL sonuçları 2021: ÖSYM YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?
GÜNDEMYÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?
Marmara'da peş peşe depremler... Son dakika depremler listesi 6 Mart (Kandilli ve AFAD)
GÜNDEMSon depremler listesi
AKIN VAR! Son dakika: Tam 3 ay sonra İstanbul sahile koştu
GÜNDEMTam 3 ay sonra İstanbul sahile koştu!
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri nedir? 6 Mart Sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor?
GÜNDEMHafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri nedir?
AŞI RANDEVU ALMA: Korona virüs aşı randevusu nasıl alınır? Aşı randevu e-Devlet ve MHRS ekranı
GÜNDEMMHRS Aşı randevusu nasıl alınır?
UYARI! Kısıtlamanın kaldırıldığı ilk cumartesi... İstanbul Valisi'nden son dakika açıklama
GÜNDEMİstanbul halkına ve esnafına önemli mesaj!
İstanbul elektrik kesintisi sorgulama: 6 Mart 2021 AYEDAŞ, BEDAŞ kesinti sorgulama
GÜNDEMİstanbul elektrik kesintisi sorgulama