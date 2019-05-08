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Trakya'daki 20 trilyon metreküp doğalgazın sırrı çözüldü

HABERTURK.COM

Trakya’da, 20 trilyon metreküplük doğalgaz rezervi bulunduğu yönündeki haber ve yorumların “sırrı” çözüldü. Bölgede sondaj yapan Kanadalı Valeura kaynakları, 20 trilyon “tcf” doğalgaz olabileceği tahminini dile getirdi. ABD sisteminde kullanılan bu birim, “kübik feet” anlamına geliyor. Metreküpe çevrildiğinde 500-550 milyar metreküp anlamına geliyor. Şirket, bölgede yaptığı üçüncü sondajının net sonucunu almadığı için tahmin olarak kayıtlara geçiyor. Olcay Aydilek'in haberi...

trakya gaz

İngiliz The Daily Telegraph gazetesinde kısa süre önce bir haber yer aldı. Haberde, Kanadalı şirket ile Norveçli ortağı Equinor’un, İstanbul’a 2 saatlik mesafede, Trakya bölgesinde doğalgaz sondajı yaptığına işaret edildi.

Bölgede, “20 trilyon metreküp doğalgaz rezervi” bulunduğu öne sürüdü. Gazete, “Doğalgazı tamamen yurt dışından ithal eden Türkiye, böylece Rusya’ya olan enerji bağımlılığından kurtulabilir. Bu miktardaki doğal gaz rezervi aynı zamanda Türk ekonomisini de besleyebilir” yorumunda bulundu.

İŞİN ASLI NE?

Bu haber büyük heyecan yarattı. HABERTÜRK, bölgede sondaj yapan şirketlerle, doğalgaz uzmanlarıyla ve Ankara’da enerji yönetimiyle görüştü. İşin aslını sordu. Bir yanlış anlamanın olduğu ortaya çıktı. Kanadalı Valeura kaynakları, 20 trilyon “tcf” doğalgaz olabileceği tahminini dile getirdi. Bu açıklama, 20 trilyon metreküp olarak haberlerde yer aldı.

Oysa, ABD sisteminde kullanılan bu birim, “kübik feet” anlamına geliyor. Metreküpe çevrildiğinde 500-550 milyar metreküpe denk düşüyor. Şirket, bölgede bugüne kadar 3 sondaj yaptı. Üçüncü sondajın da henüz teknik sonuçları alınmadı. Bu işlemin birkaç ay alması bekleniyor. Net bir veri söz konusu olmadığı için rezerve ilişkin rakam vermek de mümkün değil.

Peki, bölgede doğalgaz yok mu? Bölgede, bir miktar gaz olduğu hemen hemen kesin. Ancak, bunun trilyon metreküp düzeyinde olduğunu gösteren, herhangi bir bulgu ya da tespit söz konusu değil. Diğer yandan gaz olsa da işletilebilir olmasının da önemine dikkat çekiliyor. Trakya’da gaz olup olmadığının ortaya çıkması için birkaç ay daha beklemek gerekiyor.

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