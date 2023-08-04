Morutan'a İtalya'dan talip var! Görüşmeler başlıyor
Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor... UEFA 3. ön eleme turuna çıkacak olan sarı-kırmızılılar, UEFA'ya listesini verirken kadroda düşünülmeyen Olimpiu Morutan'a da talip çıktı!
İtalya Serie B ekiplerinden Palermo, Galatasaray forması giyen Olimpiu Morutan ile ilgileniyor.
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Palermo'nun forvet hattına takviye yapmak istediği belirtildi.
İtalyan ekibinin, birçok ismi araştırdığı ve bu isimler arasında Galatasaray forması giyen Olimpiu Morutan'ın da olduğu öne sürüldü.
Haberde, Galatasaray ile görüşmelerin başlayacağı belirtilirken, Palermo'nun opsiyonlu kiralamak istediği iddia edildi.
GEÇEN SEZON PISA'DAYDI
24 yaşındaki futbolcu, geçen sezonu başka bir İtalyan temsilcisi Pisa'da kiralık olarak geçirmişti.
Morutan'ın sarı-kırmızılı takımla sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.