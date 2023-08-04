La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Palermo'nun forvet hattına takviye yapmak istediği belirtildi.

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İtalyan ekibinin, birçok ismi araştırdığı ve bu isimler arasında Galatasaray forması giyen Olimpiu Morutan'ın da olduğu öne sürüldü.