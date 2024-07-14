Tren kamyona çarptı! Ölü ve yaralılar var
Çankırı'da trenin kamyona çarptığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Yaralılar arasında iki makinistin de olduğu öğrenildi
Çankırı'da yük treninin kamyona çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
AA'da yer alan habere göre Muharrem Uçar (50) idaresindeki kamyona, Ankara-Çankırı kara yolu Ballıca mevkisinde hemzemin geçitte yük treni çarptı.
Kazada, kamyon sürücüsüyle araçtaki B.K. (18) ve makinistler B.O. ile A.Y. yaralandı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Uçar, müdahaleye karşın kurtarılamadı.