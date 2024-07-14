Son dakika: Tren kamyona çarptı! Ölü ve yaralılar var | Son dakika haberleri

Son dakika: Tren kamyona çarptı! Ölü ve yaralılar var | Son dakika haberleri

Tren kamyona çarptı! Ölü ve yaralılar var Çankırı'da trenin kamyona çarptığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Yaralılar arasında iki makinistin de olduğu öğrenildi

Anadolu Ajansı Giriş: 14.07.2024 - 12:31 Güncelleme: 14.07.2024 - 12:31 facebook

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