ABD Başkanı Donald TrumpTwitter'dan attığı son mesajında Washington yönetiminin geçmiş yıllardaki Ortadoğu politikasını eleştirdi.

Trump son tweet'inde, "Yüzyıllardır farklı gruplar birbirleriyle çatışıyor. ABD hiçbir zaman Ortadoğu'da bulunmamalıydı. 50 askerimizi çektik. Türkiye Avrupa'nın geri dönmelerini reddettiği DEAŞ'lı tutukluların sorumluluğunu üstlenmeli. Bizim için sonu gelmeyen aptal savaşlar bitiyor!" ifadelerini kullandı.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 9, 2019

Hafta başında Suriye ve Türkiye ile ilgili yaptığı çelişkili açıklamalarla tartışma yaratan ABD lideri, dün attığı tweet'lerdeyse Türkiye'ye övgüler yağdırmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 13 Kasım'da Beyaz Saray'da ağırlayacağını duyuran Trump, Türkiye'nin ülkesinin büyük ticaret ortaklarından biri ve NATO'da itibarı olan önemli bir üye olduğunu vurgulamıştı. Mesajında Suriye'den ayrılma sürecinde olduklarının altını çizen Trump, "Son derece özel insanlar ve harika savaşçılar olan Kürtleri terk etmemiz hiç bir şekilde mümkün değil, aynı şekilde NATO ve ticaret ortağımız olan Türkiye ile ilişkilerimiz de hep iyi oldu. Türkiye'nin büyük bir Kürt nüfusu var ve Suriye'de bahsi geçen bölgeden sadece 50 asker çektiğimizin, gereksiz bir çatışmaya girmeleri halinde bunun ekonomileri ve kırılgan para birimleri için yıkıcı etkileri olacağının farkındalar. Kürtlere hem mali hem de lojistik açıdan yardım ediyoruz." diye yazmıştı.

Trump, Pazartesi günü attığı mesajlardaysa, Ankara'nın Suriye'ye yönelik operasyona başlaması halinde Türkiye'yi 'ekonomik açıdan yok edeceği' tehdidinde bulunmuştu.