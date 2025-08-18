Son dakika: Trump: Bugün büyük bir gün

Başkan Trump, Rus lider Putin'le gerçekleştirdiği tarihi Alaska zirvesinin ardından Ukrayna lideri Zelenskiy ve Avrupalı liderleri Beyaz Saray'da ağırlamaya hazırlanıyor.

Trump'ın Putin'le yaptığı görüşmenin ayrıntılarını Ukrayna ve Avrupalı liderlerle paylaşması beklenirken, görüşmeden birkaç saat önce "Bugün Beyaz Saray'da büyük gün, bakalım sonuçları ne olacak" paylaşımı yaptı.

Ukrayna lideri Zelenskiy'in de Trump'ın özel temsilcisi Kellogg'la başkent Washington'da bir görüşme yaptığı bildirildi.

Trump'ın 'kıyafet' hassasiyeti

Avrupalı bir yetkili, Zelensky'nin kıyafeti konusunun ABD'li ve Ukraynalı yetkililer arasında görüşüldüğünü ve Zelensky'nin her zamanki askeri kıyafetiyle gelmemesi konusunda mutabık kalındığını söyledi.

Savaşın başlangıcı olan 2022'den beri askeri üniforma giyen Zelenskiy, şubat ayında Beyaz Saray'a üniformasıyla geldiğinde Trump'ın hoşuna gitmemiş, Ukrayna Devlet Başkanı geldiğinde "giyinip kuşanmış" diye mırıldanmıştı.

Daha sonra, Oval Ofis'teki skandal tartışmaları sırasında, Zelensky'ye ABD'li bir muhabir neden takım elbise giymediğini sormuş, Zelenskiy de savaş bittiğinde bir "kostüm" giyeceğini söylemişti.

Ancak Zelensky bu yıl Trump ile daha sonraki karşılaşmalarında, Papa Francis'in cenazesi için Vatikan'da ve Hollanda'daki bir NATO zirvesinde de dahil olmak üzere daha resmi kıyafetler giydi.

Ukraynalı liderin bazı Avrupalı liderler tarafından ABD'li mevkidaşına nasıl daha iyi yaklaşacağı konusunda yönlendirildiği belirtiliyor.