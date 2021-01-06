Trump destekçilerinden Kongre'ye baskın girişimi! 0:00 / 0:00

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington'daki mitingi sonrasında destekçileri barikatları aşarak Kongre'ye girmeye çalıştı.

Kongre binası önünde Trump destekçileriyle polis arasında arbade yaşandığı görüldü. Polisin Kongre'nin de içinde bulunduğu kompleksteki bazı binaları boşalttığı belirtildi.

Kongre binasının dışında gerginlik ve arbede yaşanırken, içeride ise başkanlık oylaması yapılıyor. ABD Senatosu bugün Joe Biden'ın başkanlığını onaylamak için toplanmıştı.

Trump bugünkü mitinginde, 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerini Demokrat Partili Joe Biden'ın kazandığını reddederek, asıl kazananın kendisi olduğunu iddia etmişti.

GEORGIA'DA SİLAHLI YÜRÜYÜŞ

BBC'de yer alan habere göre Georgia eyaletinin Atlanta kentinde de bir grup Trump taraftarı uzun namlulu silahlarla eyalet binasına doğru yürüyüşe geçti.

Washington'daki gösteride, bazı kişiler silah bulundurmaktan dolayı gözaltına alınmıştı ancak Georgia'daki yasalara göre kişilerin açıkça silah taşıma hakkı bulunuyor.

Georgia'da bugün iki senatör koltuğu için seçim düzenlenmişti, Demokratların önde götürdükleri seçimi kazanmaları durumunda ABD Senatosu'nun da kontrolünü ele geçirecek.