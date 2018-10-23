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Son dakika... Trump: Erdoğan'ın sözleri oldukça sertti

Son dakika... ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün yaptığı konuşmasına ilişkin, "Erdoğan'ın Suudi Arabistan'la ilgili yaptığı açıklamaları oldukça sertti. Ne yapacağımız noktasında kararı Kongreye bırakacağım" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Planlı olduğuna dair güçlü emareler bulunuyor. Başkonsolosluk binası günler sonra incelemeye açıldı? Cinayet ortadayken ondan tutarsız açıklamama niye yapıldı? Cesedi niçin hala ortada yok? Cesedin yerli işbirlikçiye verildiği ifadesi doğruysa, bu yerli işbirlikçi kimdir? Güvenlik ve istihbarat birimlerimizin elinde hadisenin planlı olduğuna işaret ediyor. Savcılıktaki soruşturma dosyasında yerlerini alacak. Hiç kimse bu sorular cevaplanmadan üzerinin kapatılacağını aklından bile geçirmesin." ifadelerini kullanmıştı

23.10.2018 - 22:43 | Güncelleme:

ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün yaptığı konuşmasına ilişkin açıklama yaptı. Trump, "Erdoğan'ın Suudi Arabistan'la ilgili yaptığı açıklamaları oldukça sertti. Erdoğan'ın sözlerini soruşturma sonucunu gördükten sonra değerlendirebilirim. Ne yapacağımız noktasında kararı Kongreye bırakacağım ve umarım iki partinin de desteklediği bir karar olur" dedi.

ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan'ın gazeteci Kaşıkçı olayını ele alma biçimi hakkında "tarihte üzeri örtülen en kötü olay" değerlendirmesini yaptı.

POMPEO: VİZELERİNİ İPTAL EDECEĞİZ

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "Kaşıkçı cinayetinden sorumlu Suudilerin vizelerini iptal edeceğiz" dedi.

Erdoğan'ın yaptığı açıklama şöyleydi:

"Suudi Arabistan yönetiminden bundan sonra meselenin tüm sorumlularını ortaya çıkarmalarını ve hukuk üzerinde gereken cezalara çarptırılmalarını bekliyoruz. Planlı olduğuna dair güçlü emareler bulunuyor. Bu 15 kişi cinayet günü niçin İstanbul'da toplanmıştır? Bu kişiler kimden emir almışlardır? Başkonsolosluk binası günler sonra incelemeye açıldı? Cinayet ortadayken ondan tutarsız açıklamama niye yapıldı? Cesedi niçin hala ortada yok? Cesedin yerli işbirlikçiye verildiği ifadesi doğruysa, bu yerli işbirlikçi kimdir? Güvenlik ve istihbarat birimlerimizin elinde hadisenin planlı olduğuna işaret ediyor. Savcılıktaki soruşturma dosyasında yerlerini alacak.

Hiç kimse bu sorular cevaplanmadan üzerinin kapatılacağını aklından bile geçirmesin. Böyle bir soruşturmanın adil bir heyet tarafından yapılması çok önemlidir. Diğer ülkelerdeki suç ortaklarının da soruşturmaya dahil edilmesi gerekiyor. Türkiye olarak takipçisi olacak kendi ve uluslararası hukukun yerine getirilmesini sağlayacağız.

Bir çağrı yapıyorum; Suudi Arabistan Kralı başta olmak üzere üst yönetimedir. Olay İstanbul'da olmuştur. Bu 15 + 3 kişinin yargılanmasının İstanbul'da yapılması teklifimdir. Takdir kendilerinin, bu benim teklifim."

 

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