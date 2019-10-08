Önceki gün Suriye ve Türkiye ile ilgili yaptığı çelişkili açıklamalarla tartışma yaratan ABD lider Donald Trump, bu kez attığı tweet'lerle Türkiye'ye övgüler yağdırdı.

Trump Beyaz Saray'a davet ettiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 13 Kasım'da ağırlayacağını açıkladığı tweet'lerinde 'bitmeyen savaşları bitirin' etiketini de kullandı.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 8, 2019

Pazartesi günü Ankara'nın Suriye'ye yönelik operasyona başlaması halinde Türkiye'yi 'ekonomik açıdan yok edeceği' tehdidinde bulunan Trump Twitter'dan attığı son mesajlarında şunları yazdı:

"Pek çok insan Türkiye'nin ABD'nin büyük ticaret ortağı olduğunu, aslında F-35 savaş jetlerinin gövdesindeki çelik çerçeveyi yaptığını unutuyor. Onlarla muhatap olması iyi birşey; İdlib vilayetinde pek çok canın kurtarılmasında bana yardım ettiler. Ve benim talebimle daha uzun yıllar hapis yatacak olan Rahip Brunson'ı geri gönderdiler. Şunu da hatırlayın, burası önemli, Türkiye NATO'da itibarı olan önemli bir üye. (Erdoğan) 13 Kasım'da benim misafirim olarak ABD'ye geliyor."

'KÜRTLERİN YANINDAYIZ'

"Suriye'den ayrılma sürecinde olabiliriz, ama son derece özel insanlar ve harika savaşçılar olan Kürtleri terk etmemiz hiç bir şekilde mümkün değil, aynı şekilde NATO ve ticaret ortağımız olan Türkiye ile ilişkilerimiz de hep iyi oldu. Türkiye'nin büyük bir Kürt nüfusu var ve Suriye'de bahsi geçen bölgeden sadece 50 asker çektiğimizin, gereksiz bir çatışmaya girmeleri halinde bunun ekonomileri ve kırılgan para birimleri için yıkıcı etkileri olacağının farkındalar. Kürtlere hem mali hem de lojistik açıdan yardım ediyoruz."

Trump, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde planladığı olası operasyona ilişkin olarak önceki gün Twitter'dan tehdit içeren bir mesaj yayınlamıştı. ABD lideri, Türkiye'nin sınırları aşması halinde ekonomik yaptırım uygulayacağını söylerken, ilerleyen saatlerde yaptığı açıklamadaysa, "Suriye'de kimsenin tarafını tutmuyorum" demişti. Trump, ilk açıklamasında ülkesinin DEAŞ'la mücadele için Suriye'de gereğinden daha uzun süre kaldığını belirtmiş, bundan sonra Suriye'deki durumla Türkiye, Avrupa, Suriye, İran, Irak, Rusya ve Kürtlerin ilgilenmeleri gerektiğini kaydetmişti.