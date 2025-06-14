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        Trump ile Putin Orta Doğu'yu görüştü

        ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin İsrail ile İran arasındaki çatışmalarla ilgili görüştü. İki liderin telefon görüşmesi 50 dakika sürdü. Putin, İsrail'in saldırılarını kınadığını söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.06.2025 - 19:06 Güncelleme: 14.06.2025 - 20:02
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        Trump ile Putin Orta Doğu'yu görüştü
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        Kremlin Danışmanı Yuri Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesine dair açıklamada bulundu.

        Vladimir Putin, görüşmede, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını kınadığını bildirirken, iki ülke arasında arabulucu olmaya hazır olduklarını ifade etti.

        Donald Trump ise İsrail'in saldırılarının etkili olduğunu aktarırken, ABD'nin nükleer müzakereleri konusunda çalışmaya hazır olduğunu bildirdi.

        PUTİN, TRUMP'IN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

        Uşakov ayrıca görüşme sırasında, Putin'in Trump'ın doğum gününü kutladığını aktardı.

        İki lider aralarındaki kişisel ilişkiden ötürü memnuniyetlerini dile getirdi.

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        Rusya ve ABD liderleri arasındaki görüşme 50 dakika kadar sürdü.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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