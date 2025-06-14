Kremlin Danışmanı Yuri Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesine dair açıklamada bulundu.

Vladimir Putin, görüşmede, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını kınadığını bildirirken, iki ülke arasında arabulucu olmaya hazır olduklarını ifade etti.

Donald Trump ise İsrail'in saldırılarının etkili olduğunu aktarırken, ABD'nin nükleer müzakereleri konusunda çalışmaya hazır olduğunu bildirdi.

PUTİN, TRUMP'IN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Uşakov ayrıca görüşme sırasında, Putin'in Trump'ın doğum gününü kutladığını aktardı.

İki lider aralarındaki kişisel ilişkiden ötürü memnuniyetlerini dile getirdi.

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Rusya ve ABD liderleri arasındaki görüşme 50 dakika kadar sürdü.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.