Özel Savcı Robert Mueller'in yürüttüğü Rusya soruşturmasında kritik bir gelişme yaşandı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanlarından Roger Stone, Florida'da gözaltına alındı.

Bugün ABD'nin Fort Lauderdale kentinde mahkemeye çıkacak olan Stone, 7 suçlamayla karşı karşıya.

Rus ajanları ile Trump'ın seçimi yasadışı yollarla kazanması konusunda anlaştıkları öne sürülen dava dosyasında, "Rusya’nın ABD seçimlerine karışmak istediğine ilişkin mesaj ve iletişimleri ihbar etmek yerine Trump kampanyası, Rusya'nın yardımını memnuniyetle kabul etti." ifadelerine yer verilmişti.

Dosyada Trump’ın damadı Jared Kushner ve oğlu Donald Trump Jr. başta olmak üzere "sırdaşı" Roger Stone, eski kampanya başkanı Paul Manafort ve eski kampanya danışmanı George Papadopoulos dahil birçok isim yer alıyor.