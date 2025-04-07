Çin'e %50 ek vergi açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, gümrük vergileri konusunda yeni bir açıklama yaparken, Çin'e özel vurgu yaptı.

Trump açıklamasını, Social Truth isimli sosyal medya platformundan yaptı.

Çin'in ABD tarafından uygulanan yüzde 34'lük gümrük vergisine aynı oranda misilleme yapmasına değinen Trump, Çin'in bu vergiyi geri çekmemesi durumunda, ek yüzde 50 gümrük vergisine başvuracaklarını duyurdu.

Trump ek vergi için 9 Nisan'ı işaret ederek Çin'e zaman tanıdı.

Trump ayrıca, verginin uygulanmaya devam etmesi hâlinde, vergilere ilişkin müzakerelerin de yapılmayacağını ifade ederken, diğer ülkelerle müzakerelerin derhâl başlayacağını dile getirdi.

New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı tarifelerin ardından oluşan satış baskısının derinleşmesiyle haftanın ilk işlem gününe sert düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi 1000 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 2,86 azalarak 37.217,28 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 3,51 azalışla 4.895,90 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 3,91 kayıpla 14.978,91 puana indi.

S&P 500, tüm zamanların en yüksek seviyesinden yaklaşık yüzde 20 düşerek "ayı piyasası" bölgesine girdi.

​​​​​​​ABD Başkanı Trump'ın izlediği korumacı ticaret politikası belirsizlik kaynağı olmaya devam ederken, pay piyasalarındaki negatif seyir sürüyor.

"Kurtuluş günü" olarak nitelendirdiği 2 Nisan'da diğer ülkelere karşılıklı tarife oranlarını açıklayan Trump, temel tarife oranının yüzde 10 olacağını ve diğer ülkelerin uyguladığı tarifeler ile tarife dışı engelleri hesaba katarak ülkeye göre değişen orandaki gümrük vergisi oranlarını duyurmuştu.

Trump'ın tarifeleri Çin'in misillemesiyle karşılaşmış ve bu durum ticaret savaşının şiddetleneceği, ekonomik büyümeyi yavaşlatacağı, enflasyonist baskıları artıracağına dair endişeleri körüklemişti.

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Dün basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Trump, piyasaların tarifelere tepkisine ilişkin "Hiçbir şeyin kötüye gitmesini istemem, ama bazen bir şeyi düzeltmek için ilaç almanız gerekir." dedi.

Ayrıca Trump, ABD'nin Çin ile olan ticaret açığını çözmesi gerektiğini vurgulayarak, "Her yıl Çin'e karşı yüz milyarlarca dolar kaybediyoruz ve bu sorunu çözmedikçe bir anlaşma yapmayacağım." ifadelerini kullanmıştı.