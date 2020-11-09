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HaberlerDünyaSON DAKİKA Trump, Twitter hesabını da kaybedebilir! - HABERLER
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Trump, Twitter hesabını da kaybedebilir!

SON DAKİKA HABERİ... ABD Başkanı Donald Trump'ın 21 Ocak'ta gerçekleşecek başkanlık devir tesliminin ardından Twitter'da dünya liderlerine tanındığı belirtilen ayrıcalıklardan mahrum kalacağı ve Twitter hesabının kapatılabileceği iddia edildi

SON DAKİKA Trump, Twitter hesabını da kaybedebilir! - HABERLER
Trump, Twitter hesabını da kaybedebilir!
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HABERTURK.COM

Resmi olmayan sonuçlara göre başkanlık seçimlerini Demokrat rakibi Joe Biden'a kaybeden ABD Başkanı Donald Trump'ın, 21 Ocak'ta gerçekleşecek devir teslimin ardından Twitter hesabını da kaybedebileceği bildirildi.

The Verge'de yer alan habere göre, 21 Ocak'tan sonra Donald Trump Twitter'ın 'dünya liderlerine' sunduğu bazı ayrıcalıklardan faydalanamayacak. Twitter yönetimi de Trump'ın devir teslimin ardından diğer tüm kullanıcılara uygulanan kurallara tabi olacağını ve bunun içinde şiddet yanlısı ve yanıltıcı içerik nedeniyle getirilen engellemelerin de bulunduğunu doğruladı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Twitter sözcüsü, "Twitter'ın liderlere, adaylara ve kamu görevlilerine yönelik yaklaşımı, insanların liderlerinin ne söylediğini görüp görmemeyi seçebilmesi gerektiği prensibine dayanıyor. Bu bazı paylaşımlara uyarı koymamız veya erişimini kısıtlayabilmemiz anlamına geliyor. Bu politika mevcut dünya liderlerini ve adayları kapsıyor, artık bu görevde olmayan sivil vatandaşları değil" ifadelerini kullandı.

Twitter ve Facebook, seçim gecesinden bu yana Trump'ın birçok paylaşımına yanıltıcı içerik uyarısı koymuştu. ABD Başkanı Donald Trump, adaylığı ve başkanlığı süresince Twitter'ı çok aktif bir şekilde kullanmış ve yıllar boyunca burada yaptığı paylaşımlarla gündem yaratmıştı.

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