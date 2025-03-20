Trump: Ukrayna ile maden anlaşmasını imzalayacağız

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile maden ve doğal kaynaklar anlaşmasının yakında imzalanacağını duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüşen Trump, görüşmenin çok iyi geçtiğini belirtmişti.

Volodimir Zelenskiy ile Donald Trump arasında Beyaz Saray'da yaşanan tartışma sonrası, kıymetli madenler anlaşması askıya alınmıştı.

MADEN ANLAŞMASININ GEÇMİŞİ

Trump daha önceki açıklamalarında maden anlaşmasının Ukrayna için bir dayanak olacağını ve bir nevi güvenlik garantisi sayılabileceğini işaret etmişti.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance ise, 30-40 yıl boyunca savaş görmemiş bir ordunun Ukrayna'da barış gücü olarak bulunması yerine ABD'nin Ukrayna ile yapacağı ekonomik anlaşmanın çok daha işlevsel olabileceğini ifade etti.

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EĞİTİM BAKANLIĞINI KAPATACAK

ABD Başkanı Donald Trump, Eğitim Bakanlığının kapatılmasına yönelik başkanlık kararnamesini imzaladı, bakanlığın tamamen kaldırılacağını ve eğitimin idaresinin eyaletlere verileceğini açıkladı.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği imza töreninde ABD kamuoyu açısından tarihi bir adım attı.

Trump, imzaladığı başkanlık kararnamesiyle 1980 yılında kurulan Eğitim Bakanlığının tamamen kaldırılacağını belirtti.

"Bugün federal Eğitim Bakanlığını tamamen ortadan kaldırmaya yönelik bir kararname imzalayacağım. Bu, 45 yıllık tarihi bir adım." ifadesini kullanan Trump, bu adıma hem Cumhuriyetçilerin hem de birçok Demokratın destek verdiğini söyledi.

Eğitim konusunda federal bir bakanlığa ihtiyaç olmadığını savunan Trump, "Artık eğitimin idaresini ait olduğu yere, yani eyaletlere geri döndüreceğiz." dedi.