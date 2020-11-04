Trump ve Biden'dan peş peşe açıklama

ABD'de başkanlık yarışı sürerken adaylardan peş peşe gelen açıklamalar dikkat çekti.

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JOE BIDEN:

"Bugün buradayım, şunu söylemek için buradayım. Seçimi kazanmak için doğru yolda ilerliyoruz. Daha önce hiç karşılaşılmadık sayıda postayla oy kullanıldı, bu yüzden hepsinin sayılmasını bekleyeceğiz. Ama kendimizi iyi hissediyoruz.

Arizona'dan ve Minnesota'dan iyi haberler geldi. Wisconsin ve Michigan ile ilgili de iyi hissediyoruz. Yarın sabah kadar sonuçları öğrenebiliriz ama belki biraz daha uzun da sürebilir. Bu uzun sürecek.

İnancınızı kaybetmeyin bu seçimi kazanacağız."

DONALD TRUMP:

"Bugün bir açıklama yapacağım. Büyük zafer kazandık! Seçimi çalmaya çalışıyorlar. Buna izin vermeyeceğiz. Sandıklar kapandıktan sonra verilen oylar sayılamaz!"

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

TWITTER'DAN ETİKET

Trump'ın 'Seçimi çalmaya çalışıyorlar' açıklamasının ardından, bir hamle de Twitter'dan geldi. Twitter, Trump'ın açıklamasını 'yanıltıcı içerik' olabileceği uyarısıyla gizledi.